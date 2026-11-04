Tránsito de Tampico solicita hasta ocho radares de velocidad

El titular de la dependencia, Héctor Rodríguez Silva, informó que actualmente se encuentra en proceso la solicitud ante el departamento de Adquisiciones

Entre seis y ocho radares para medir velocidad solicitó la corporación de tránsito en el municipio de Tampico.

Aumentan los accidentes por exceso de velocidad

Del año 2025 a la fecha, los accidentes vehiculares por exceso de velocidad incrementaron un 30 por ciento y existe la necesidad de poner límites a los automovilistas.

El titular de la dependencia, Héctor Rodríguez Silva, informó que actualmente se encuentra en proceso la solicitud ante el departamento de Adquisiciones, instancia que deberá realizar los trámites correspondientes para concretar la compra de estos dispositivos.

Con el apoyo de los radares se detectará la velocidad a la que circulan los vehículos y se les solicitará que disminuyan, a fin de evitar incidentes y sobre todo crear mayor conciencia.

¿Qué dispositivos operan y cuáles son los límites de velocidad?

Cabe señalar que de momento no hay radares de control de velocidad activos en las vialidades de Tampico; únicamente funcionan los dispositivos informativos ubicados en el paso inferior de San Pedro, que muestran a los automovilistas la velocidad a la que se desplazan para invitarlos a reducirla antes de ingresar a esta vialidad.

Los límites de velocidad establecidos son de 40 kilómetros por hora en calles de colonias y de 50 kilómetros por hora en las principales avenidas, salvo donde la señalización indique otro límite.