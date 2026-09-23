Transformador insuficiente afecta a primaria de Matamoros

Detalló que el plantel cuenta con 20 aulas, además de áreas administrativas, por lo que requiere una mayor capacidad eléctrica para operar de manera adecuada

Más de mil alumnos de la Primaria Ramón López Velarde se encuentran tomando clases a distancia debido a que el transformador eléctrico del plantel ya no cuenta con la capacidad suficiente para abastecer las necesidades de la escuela.

La directora del plantel, Queyli Edith Manuel Ugarte, informó que las clases en línea comenzaron desde la semana pasada, mientras se busca una solución que permita a los estudiantes regresar a las aulas.

Escuela gestiona nueva subestación desde hace dos años

La problemática, explicó, no es reciente, ya que desde hace aproximadamente dos años la escuela gestiona ante las autoridades estatales la instalación de una nueva subestación eléctrica.

Detalló que el plantel cuenta con 20 aulas, además de áreas administrativas, por lo que requiere una mayor capacidad eléctrica para operar de manera adecuada.

Ante la suspensión de las clases presenciales, la comunidad escolar volvió a insistir ante el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa, ITIFE, donde les informaron que se encuentran por determinar los costos del proyecto para posteriormente presentarlos ante la Secretaría de Educación.

Más de mil estudiantes permanecen fuera de las aulas

La directora señaló que actualmente son alrededor de 670 alumnos en el turno matutino y 420 en el vespertino, por lo que la afectación alcanza a más de mil estudiantes.

Hasta el momento no existe una fecha definida para el regreso a clases presenciales, ya que dependerá de la respuesta y los trabajos que determinen realizar las autoridades educativas.