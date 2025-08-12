Tráiler impacta vehículo en Tamaulipas; mueren bebé y un adulto

A pocos metros del vehículo, quedó el cuerpo sin vida de un menor de aproximadamente tres años, el cual fue cubierto con una prenda.

Un aparatoso choque frontal dejó como saldo a un menor de aproximadamente tres años de edad, un adulto y una mascota sin vida, así mismo ocho personas más heridas, el accidente ocurrió entre un carro y un tractocamión.

Los lamentables hechos ocurrieron en el kilómetro 88.5 en la intersección de la carretera Zaragoza-Matamoros, el vehículo afectado quedó fuera de la carretera, a poco de estrellarse contra una gasolinera.

Personas que iban en un camión de transporte se bajaron de inmediato para auxiliar a los heridos y poder llamar a los números de emergencia, para que acudieran a brindarle los primeros auxilios.

De forma inmediata se movilizaron todas las corporaciones de auxilio, Cruz Roja, CRUM, Protección Civil de Güémez y del Estado, para apoyar en el accidente donde viajaba la familia.

Los paramédicos atendieron a varios adultos y otros menores, de los cuales fueron llevados al Hospital General, Infantil y al IMSS de la Loma, reportados delicados de salud.

Mientras que elementos de vialidad, ya se encontraban en algunos cruceros para abrir paso a las unidades de emergencia.

Elementos de la Guardia Estatal y Nacional, realizaron las labores de acordonamiento, mientras que los paramédicos trabajaban en el sitio.

Se trata de un carro Nissan tipo Versa en color blanco, el cual quedó completamente destrozado de la parte frontal, mismo que salió de la carretera y quedó a poco de estrellarse contra una gasolinera.

En el interior paramédicos sacaron a una mujer que viajaba como copiloto, la cual fue llevada al Hospital General, mientras que en el lado del piloto el cuerpo sin vida de un masculino.

A pocos metros del vehículo, quedó el cuerpo sin vida de un menor de aproximadamente tres años, el cual fue cubierto con una prenda.

La familia venia de un ejido cerca de victoria y se dirigen a su domicilio en la colonia Azteca, en Ciudad Victoria.

Sin embargo aparentemente el operador del trailer hizo una maniobra para rebasar, causando chocar de forma frontal a la familia, para luego la pesada unid salir del área de rodamiento.

El operador descendió de la unidad y se dio a la fuga, al ver la magnitud del accidente, por lo que hasta el momento se desconoce su paradero.

Personal de la Fiscalía inició con las investigaciones correspondientes para poder hacer el levantamiento de los cuerpos y que fueran llevados al Servicio Médico Forense (SEMEFO).