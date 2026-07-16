Tráiler choca contra autobús en Tamaulipas; hay 15 lesionados

Las autoridades indicaron que la maniobra realizada por el operador del autobús fue determinante para evitar un impacto de frente con el tractocamión

Un autobús de pasajeros que cubría la ruta de Monterrey hacia Tantoyuca, Veracruz, chocó contra un tráiler dejando al menos 15 personas lesionadas.

El percance se registró la noche de este martes en el kilómetro 34+900 de la carretera Victoria–Zaragoza, con dirección a Tampico.

Según los primeros reportes, en el autobús viajaban 22 personas. El percance dejó al menos 15 lesionados, entre ellos un menor de edad; cinco de los heridos requirieron traslado a distintos hospitales y uno de ellos permanece en estado grave.

Las autoridades indicaron que la maniobra realizada por el operador del autobús fue determinante para evitar un impacto de frente con el tractocamión, lo que habría incrementado considerablemente la gravedad del accidente.

Después del impacto, el conductor del tráiler presuntamente abandonó el lugar, por lo que ya se llevan a cabo las investigaciones para localizar tanto al responsable como a la unidad involucrada.

Al sitio acudieron paramédicos del CRUM Tamaulipas, personal de Protección Civil Estatal y elementos de la Guardia Estatal, quienes brindaron atención a los pasajeros, auxiliaron a los lesionados y coordinaron el operativo de emergencia.