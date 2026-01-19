Trágico incendio cobra la vida de dos hermanitas en Altamira

Vecinos del sector relataron que, al percatarse del incendio, una mujer ingresó al departamento en un intento por rescatar a las menores

La noche del sábado se tiñó de luto en el municipio de Altamira, tras registrarse un incendio en un departamento del fraccionamiento Canarios, donde dos niñas de apenas 5 y 3 años de edad perdieron la vida a consecuencia de la inhalación de humo.

¿Dónde y cómo ocurrió el incendio en Altamira?

El siniestro ocurrió en un edificio ubicado en el cruce de las calles Ruiseñor y Colibrí, en el departamento 603, situado en el tercer piso; de acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, un probable cortocircuito en una instalación eléctrica irregular, conocida como “diablito”, habría originado el fuego, el cual se concentró principalmente en una de las recámaras.

Intento de rescate y traslado hospitalario

Vecinos del sector relataron que, al percatarse del incendio, una mujer ingresó al departamento en un intento por rescatar a las menores.

Posteriormente, bomberos voluntarios lograron trasladar del lugar a la mujer y a las dos niñas, de urgencia al Hospital General “Dr. Carlos Canseco” de Tampico.

Fallecen niñas de 5 y 3 años tras el incidente

Lamentablemente, durante el traslado una de las menores sufrió un paro cardíaco, mientras que la segunda falleció minutos después, pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida. Las pequeñas fueron identificadas como Michelle, de 5 años, y Karine, de 3 años.

Protección Civil municipal hace recuento de daños

Elementos de Bomberos Voluntarios y Protección Civil municipal acudieron al sitio para sofocar el incendio, el cual consumió en su totalidad una habitación de aproximadamente 3 por 3 metros, causando daños materiales en colchón, techo, paredes y ventana.

Tras cortar el suministro eléctrico, el fuego fue controlado y posteriormente enfriado para evitar su reactivación.

Se desconoce el motivo por el cual las dos menores se encontraban solas dentro del departamento.

Las autoridades ya tomaron conocimiento del caso y continúan con las investigaciones para determinar con precisión las causas del incendio.