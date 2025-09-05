Tragedia en Matamoros: Perros atacan a bebé y muere

Según el relato de un niño de cuatro años, los perros de la familia atacaron a la bebé de seis meses de edad. El domicilio quedó asegurado por las autoridades

Una tragedia familiar se registró este jueves en donde una bebé murió tras ser atacada por dos perros en Matamoros, Tamaulipas.

Los hechos se registraron en un domicilio de la calle Asia en la colonia Vista del Sol cuando un hombre de la tercera edad se encontraba al cuidado de sus dos nietos, mientras la madre de estos estaba trabajando.

Según el relato de un niño de cuatro años, los perros de la familia atacaron a la bebé de seis meses de edad.

Vecinos intervinieron para salvar a la menor y a trasladaron al Hospital San Charbel en donde se reportó su fallecimiento.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia tomaron conocimiento del caso. El rescatista de animales Iván "Rescata" se presentó en el domicilio y se hizo cargo de los dos perros, un pastor alemán de nombre Galeno quien presentaba sangre en la mandíbula y un rottweiler.

Ambos perros permanecerán bajo resguardo mientras la autoridad competente define su destino, aunque de acuerdo con el rescatista Iván, no se descarta que puedan ser sacrificados debido a la gravedad del ataque.

El domicilio quedó asegurado por las autoridades mientras continúan las investigaciones.