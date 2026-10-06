Traerá sistema con 70% de desarrollo ciclónico más lluvias

Las proyecciones preliminares apuntan hacia Texas, pero el sistema aportará más humedad y lluvias a Tamaulipas en los próximos días

Esta semana continuarán las lluvias en Tamaulipas, principalmente en las zonas centro y sur, informó el coordinador de Protección Civil estatal, Gerardo González de la Fuente, al confirmar la vigilancia de un sistema en el Golfo de México con 70 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico.

La formación se localiza frente a las costas de Veracruz y Campeche, a unos 105 kilómetros al este de Cabo Rojo.

Todavía no se trata de una tormenta. Podría convertirse primero en una depresión tropical y su evolución permanece bajo vigilancia.

Las proyecciones preliminares apuntan hacia Texas, pero el sistema aportará más humedad y lluvias al estado en los próximos días.

El funcionario aseguró que hasta el momento no hay reportes de daños mayores, aunque confirmó afectaciones puntuales por las precipitaciones que ya estaban previstas.

En Ciudad Madero se registraron anegaciones en calles de tres colonias, entre ellas Hipódromo y Ampliación Unidad Nacional. La tercera no fue identificada.

También se reportó el cierre de un paso provisional en la carretera Reynosa-San Fernando a la altura de Periquitos, donde en el puente de la Llorona se realizan trabajos de rehabilitación y el paso fue destruido por la crecida del arroyo.

Señaló que se mantiene coordinación con los municipios.

El funcionario dijo que la semana pasada habían adelantado que se tendría abundante lluvia, tal como está sucediendo y recomendó tener precauciones ante este fenómeno meteorológico.