Tractocamión se incendia y destruye nueve vehículos en Victoria

Un incendio en la carretera Rumbo Nuevo dejó nueve vehículos calcinados, aunque las autoridades reportaron que no hubo personas lesionadas

Autoridades de las diferentes corporaciones de seguridad y auxilio, acudieron al kilómetro 2 de la carretera Rumbo Nuevo, para atender el reporte de incendio de un tractocamión.

Con la unidad Gladiador, personal de la Coordinación de Protección Civil de Victoria atendió de manera inmediata y procedió a implementar el protocolo con la finalidad de salvaguardar la integridad de las y los automovilistas.

Juan José Perales Jaramillo, titular de la corporación, informó que, en coordinación con autoridades estatales y federales, se acudió al llamado de emergencia y los elementos se trasladaron al lugar para realizar las maniobras de control y sofocación del fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas, mientras que las corporaciones lograron evitar que el siniestro se extendiera y representara un riesgo mayor para los automovilistas que transitan a diario por esta ruta carretera.

Únicamente se presentaron daños materiales en la unidad nodriza de la empresa TLEA de Nuevo León que transportaba nueve vehículos mismos que resultaron pérdida total.