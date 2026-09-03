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Tractocamión se incendia y destruye nueve vehículos en Victoria

Por: Alfredo Uvalle

02 Septiembre 2026, 14:55

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Un incendio en la carretera Rumbo Nuevo dejó nueve vehículos calcinados, aunque las autoridades reportaron que no hubo personas lesionadas

Tractocamión se incendia y destruye nueve vehículos en Victoria

Autoridades de las diferentes corporaciones de seguridad y auxilio, acudieron al kilómetro 2 de la carretera Rumbo Nuevo, para atender el reporte de incendio de un tractocamión. 

Con la unidad Gladiador, personal de la Coordinación de Protección Civil de Victoria atendió de manera inmediata y procedió a implementar el protocolo con la finalidad de salvaguardar la integridad de las y los automovilistas. 

Juan José Perales Jaramillo, titular de la corporación, informó que, en coordinación con autoridades estatales y federales, se acudió al llamado de emergencia y los elementos se trasladaron al lugar para realizar las maniobras de control y sofocación del fuego. 

De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas, mientras que las corporaciones lograron evitar que el siniestro se extendiera y representara un riesgo mayor para los automovilistas que transitan a diario por esta ruta carretera. 

Únicamente se presentaron daños materiales en la unidad nodriza de la empresa TLEA de Nuevo León que transportaba nueve vehículos mismos que resultaron pérdida total.

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