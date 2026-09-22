Trabajadores protestan contra titular de centro de salud

Con escrito en mano, sostuvieron que, desde que llegó, ha mostrado hostilidad hacia la base trabajadora, por lo que exigen sea removido de lugar

Por abuso de autoridad y hostigamiento, trabajadores que corresponden al distrito de salud, anterior jurisdicción sanitaria número 2 que abarca a Tampico y Ciudad. Madero protestaron exigiendo la salida del titular del centro de salud en la colonia del Pueblo, Raúl Moreno.

Con escrito en mano, sostuvieron que, desde que llegó, ha mostrado hostilidad hacia la base trabajadora, por lo que exigen sea removido de lugar.

Trabajadores exigen intervención de las autoridades

Los trabajadores del área sanitaria se amotinaron fuera de la oficina de este titular; incluso delante de él dejaron en claro su descontento hacia su mal servicio en la dependencia.

Pidieron a las autoridades gubernamentales tomar cartas en el asunto y solucionar esta situación, pues laborar dentro de este ambiente hostil lo consideraron injusto.

Titular desconoce motivos de las quejas

Por su parte, el titular del centro de salud, Raúl Moreno, señaló que desconoce el motivo de estas quejas y que de parte de su superiores no existe algún llamado de atención o comunicado oficial sobre su comportamiento.

Cabe señalar que no es la primera vez que los trabajadores de este distrito de salud protestan ante algunas situaciones irregulares.

Durante este año es la segunda ocasión que acontece, señalando falta de insumos, malos tratos o injusticias.