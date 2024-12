Trabajadores en Reynosa aprovechan el aguinaldo para compras

En Reynosa, muchas empresas ya han cumplido con el pago del aguinaldo, y los trabajadores han comenzado a organizar sus gastos para afrontar las celebraciones navideñas. Sin embargo, la situación económica actual obliga a las familias a priorizar necesidades y ser creativas para que este ingreso alcance lo más posible.

Gabriel, un trabajador de maquiladora, comenta que su enfoque está en administrar cuidadosamente el dinero para las compras:

"Hay que administrarse un poco, ya me pagaron y todo. Voy a comprar cosas para fin de año y para la familia también.”

Entre las estrategias más comunes para estirar el aguinaldo, destaca la prioridad que las familias dan a los alimentos para preparar la cena navideña. Efi, residente de Reynosa, asegura que hacer sacrificios es clave:

"Tenemos que hacer sacrificios y aprovechar ofertas para que rinda el aguinaldo."

Por su parte, Laura menciona que en su familia optan por cooperar entre todos para los ingredientes necesarios: "Tamales, pavo, todo lo ponemos entre todos. Sí sale caro, pero nos cooperamos.”

Sin embargo, regalar a los seres queridos se ha convertido en un lujo. Rosalio Acuña, quien aún no recibe su aguinaldo, lamenta las dificultades económicas: "El aguinaldo no se completa. Uno se siente con ganas de regalarle a todo el mundo, pero a veces no se puede."

Las compras por impulso también representan una fuga importante del presupuesto, especialmente por la tentación que generan los escaparates con ofertas. Paula Benavides, quien destinará su aguinaldo a pagar deudas y cubrir lo esencial, advierte sobre este riesgo: "Compramos por impulso y no pensamos hasta que lo hacemos. Luego uno se pregunta por qué lo compré, debí usarlo en algo más importante.”

Por su parte, Isabel Torres, especialista en economía doméstica, recomienda evitar las compras innecesarias y planificar el gasto: "Hay que pensar y analizar las cosas. Entrar al año con algo de economía es esencial."

En Reynosa, el aguinaldo es un alivio que, con esfuerzo y buena administración, permite a muchas familias disfrutar de las fiestas navideñas a pesar de las adversidades económicas.

