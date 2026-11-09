Trabajadores del Poder Judicial cuestionan nuevas evaluaciones

El acuerdo reciente surge luego de que miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación se declararan en paro en 26 estados de la República

Tras las movilizaciones de fin de semana donde protestaron por las nuevas reglas de evaluación señalaron que esperarán se cumplan los acuerdos surgidos tras estas acciones, entre ellas dejar sin efecto las sanciones punitivas y el riesgo de separación del cargo derivado de las nuevas evaluaciones al desempeño.

Trabajadores cuestionan los criterios de evaluación

“Los exámenes evaluarán quién hace mejor la barba y le cae bien al jefe” así reprocharon trabajadores del Poder Judicial de la Federacion en protesta a las nuevas reglas de evaluación que aseguraron darán pauta a recortes de personal.

Criticaron que solo el 40 por ciento del examen que se les aplicara representa conocimientos y el resto son “apreciaciones” como popularidad o actitud ante los titulares.

Son alrededor de 300 trabajadores en la zona sur de Tamaulipas que pertenecen al Poder Judicial quienes temen perder plazas o jubilaciones debido a este nuevo esquema de calificaciones que etiquetaron como un pretexto o salida en busca de recortar personal.

El acuerdo se dio tras el paro en 26 estados

Representados por Víctor Manuel Juárez Acosta, Delegado del Sindicato se Renovación convocaron al Órgano de Administración Judicial a que rectifique su postura de evaluaciones y dejen de presionar a los trabajadores.

El acuerdo reciente surge luego de que miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación se declararan en paro en 26 estados de la República y protestaran enérgicamente en diversas sedes en contra de un esquema de evaluación publicado el 5 de noviembre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, el cual generaba incertidumbre sobre su estabilidad laboral y antigüedad