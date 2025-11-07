Trabajadores del INE en Reynosa laboran bajo protesta

Trabajadores expusieron que desde hace meses enfrentan situaciones de acoso, hostigamiento y discriminación atribuibles a la conducta de la vocal ejecutiva

Funcionarios adscritos a la 07 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Reynosa denunciaron una serie de irregularidades que, aseguran, han generado un ambiente laboral tenso y poco saludable dentro de ese órgano subdelegacional. Ante la falta de respuesta a sus peticiones, el personal decidió iniciar labores bajo protesta y hacer pública su inconformidad.

En un documento dirigido al vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Tamaulipas, doctor Sergio Iván Ruiz Castellotti, los trabajadores expusieron que desde hace varios meses enfrentan situaciones de acoso, hostigamiento y discriminación atribuibles a la conducta de la vocal ejecutiva, C.P. Graciela Escobar García.

De acuerdo con el escrito, estas conductas han deteriorado la armonía laboral, afectando tanto el desempeño del personal como la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.

Entre los principales señalamientos destacan actos de intimidación hacia el personal de los Módulos de Atención Ciudadana, comisiones irregulares sin sustento administrativo, restricciones para apoyar otras vocalías, así como el uso indebido de equipos e insumos del instituto en actividades ajenas a sus funciones.

También se menciona la implementación de un método de control vehicular que ha generado retrasos en las actividades operativas, además de comentarios ofensivos y actitudes discriminatorias hacia trabajadores con bajos salarios, hechos que, según los denunciantes, vulneran la dignidad del personal y los principios institucionales de respeto y equidad.

El documento refiere además que la Dirección de Asuntos de Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral del INE ya tiene conocimiento de algunas de las quejas presentadas, mismas que han sido respaldadas con evidencia documental y oficios oficiales.

Los trabajadores solicitaron de manera formal el cambio de adscripción de la vocal ejecutiva, estableciendo como fecha límite el 30 de octubre de 2025, así como garantías de que no se tomen represalias en su contra.

En caso de no recibir una respuesta favorable, advirtieron que mantendrán su protesta y convocarán a medios de comunicación para dar a conocer públicamente las causas de su inconformidad.

Finalmente, los empleados reafirmaron su compromiso con el servicio electoral y con la ciudadanía, pero insistieron en la necesidad de que las autoridades intervengan de manera urgente para restablecer el orden, la armonía y el respeto dentro de la institución.