Trabajadores del IMSS marchan por carencias en Tamaulipas

Marchando por las calles de la Avenida Rosalío Bustamante, los trabajadores e incluso jubilados de la Clínica 77 y el Hospital Regional se dijeron cansados

Las deficiencias del Instituto Mexicano del Seguro Social en el sur de Tamaulipas quedaron claras: Les faltan 50 especialistas, atienden a más de 100 personas por turno en urgencias, no hay suficientes camas, el personal compra sus insumos y esto se pone cada vez peor.

Trabajadores y jubilados del IMSS marchan contra carencias

Marchando por las calles de la Avenida Rosalío Bustamante, los trabajadores e incluso jubilados de la clinica 77 y el Hospital Regional se dijeron cansados de soportar estas circunstancias y dar la cara ante estas anomalías de las que no son responsables.

Lamentaron que a nivel nacional “todos los hospitales se estén cayendo” y las carencias se agudicen trabajando entre la precariedad.

Rechazan incremento salarial del 2.9 por ciento

En Tamaulipas laboran alrededor de 14 mil personas dentro del esquema sindical del IMSS, instituto donde la paciencia se acabó pues la cereza del pastel fue el 2.9 por ciento de incremento al salario, lo que consideran un insulto.