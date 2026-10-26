Trabajadores del IMSS marchan en Matamoros por mejores salarios

Aseguró que el personal trabaja con los recursos disponibles y rechazó las acusaciones de que los trabajadores sustraigan medicamentos

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matamoros realizaron una marcha para exigir salarios dignos, mejores prestaciones y la destitución del doctor Olivos. La movilización inició en la plaza Miguel Hidalgo, recorrió la calle Sexta y concluyó en el hospital ubicado en el cruce de Sexta y Mina.

Mario Botello, participante de la protesta, explicó que decidieron manifestarse sin suspender sus actividades para evitar afectar a los derechohabientes, quienes enfrentan dificultades para recibir atención médica.

Señaló que el objetivo es mejorar las condiciones laborales sin perjudicar aún más a la población que depende de los servicios del instituto.

Exigen incremento del 10 por ciento al tabulador salarial

Entre las principales demandas se encuentra un incremento del 10 por ciento al tabulador salarial, pues consideran que los aumentos pueden verse reducidos por las retenciones de impuestos.

Además, existe inconformidad entre la base trabajadora por las condiciones actuales y la falta de respuestas a sus exigencias.

Botello también reconoció que existen carencias de insumos médicos en el hospital, aunque indicó que corresponde a los directivos y a las áreas de compras y almacén explicar la situación.

Personal señala carencias de insumos médicos

Aseguró que el personal trabaja con los recursos disponibles y rechazó las acusaciones de que los trabajadores sustraigan medicamentos, al señalar que algunos compañeros incluso resguardan fármacos dentro del hospital para utilizarlos cuando se requieren para otros pacientes.

Finalmente, pidió comprensión a la ciudadanía por las posibles afectaciones viales durante la marcha y reiteró que las exigencias buscan mejorar las condiciones del personal, así como la atención que reciben los derechohabientes del IMSS.