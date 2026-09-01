Trabajadores del IMSS Bienestar advierten protestas en Reynosa

El director reveló que la institución requiere alrededor de 150 enfermeras adicionales para atender las necesidades actuales del hospital

Un grupo de 160 trabajadores contratados por el sistema IMSS Bienestar bloqueó el bulevar Álvaro Obregón, frente al Hospital General de Reynosa, para protestar por la falta de diferentes apoyos laborales, entre ellos el esquema de vacaciones.

Mauricio Cabrera, enfermero general, explicó que desde octubre del año pasado los trabajadores solicitaron mediante un oficio la autorización de un periodo de vacaciones de desintoxicación, sin que hasta ahora hayan recibido una respuesta favorable.

“El año pasado, en octubre, se giró un oficio para ser autorizado un periodo de vacaciones de desintoxicación, periodo que hasta la fecha, el día de hoy, no se nos ha autorizado. Hemos girado diferentes oficios a las instituciones locales, regionales y estatales del IMSS-Bienestar, y la respuesta de ellos es que la Federación todavía no les da la pauta para cómo hacer la programación de dicho periodo.”

Denuncian falta de uniformes y prestaciones

El sistema IMSS Bienestar, al menos en Tamaulipas, ha sido objeto de quejas recurrentes. La inconformidad aumentó luego de que se difundiera que los trabajadores presuntamente habían recibido uniformes nuevos, situación que fue desmentida por los propios empleados.

Cabrera señaló que en el Hospital General de Reynosa los trabajadores no han recibido uniformes correspondientes a los últimos años, ni el apoyo económico que anteriormente se otorgaba para cubrir esta prestación.

“Nosotros aquí en la ciudad de Reynosa, en el hospital, no recibimos lo que viene siendo nada de uniformes del 2024. Se dio una prestación económica para cubrir ese año, pero en el 2025 no hubo ni prestación económica ni uniformes físicos, al igual que en el 2026, tampoco.”

Hospital requiere alrededor de 150 enfermeras

A las inconformidades laborales se suman las carencias que enfrenta el hospital. Los trabajadores denunciaron falta de insumos, medicamentos y personal, situación que, aseguran, provoca que sean ellos quienes reciban directamente las quejas de los derechohabientes por las deficiencias en la atención.

Eduardo León, trabajador del área de enfermería, afirmó que la falta de recursos y personal ha generado una sobrecarga de trabajo para quienes actualmente laboran en el hospital.

“Estamos escasos de material, como insumos, medicamentos, sueros; así también materiales, pero también estamos escasos de personal. Según se hizo una contratación hace unos meses por parte de IMSS-Bienestar a nivel estatal y no se ha visto el personal y, dado el caso, obviamente hay sobrecarga de trabajo.”

Las denuncias de los trabajadores fueron respaldadas por el propio director del Hospital General de Reynosa, el doctor Néstor Carlos García Prugue, quien reconoció que existen carencias de insumos, especialistas y personal de enfermería.

El director reveló que la institución requiere alrededor de 150 enfermeras adicionales para atender las necesidades actuales del hospital.

“Nunca sobran medios, es evidente que a veces nos faltan insumos, como también nos faltan algunos especialistas, así como nos falta personal de enfermería. Realmente nos faltan alrededor de 150 enfermeras, es lo que falta para este hospital.”

Los trabajadores advirtieron que la movilización representa el inicio de una etapa para romper el silencio. Señalaron que, si sus demandas no reciben respuesta, llevarán sus reclamos ante instancias federales y podrían escalar las protestas para exigir mejores condiciones laborales y mayores recursos para el Hospital General de Reynosa.

La manifestación deja sobre la mesa no solamente las demandas laborales del personal, sino también el reconocimiento de las propias autoridades hospitalarias sobre las carencias que enfrenta una institución que diariamente atiende a cientos de pacientes.