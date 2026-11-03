Trabajadores de Reynosa se solidarizan con transportistas

El dirigente sindical agregó que también hubo afectaciones para otros trabajadores vinculados con el movimiento de mercancías

Mientras continúan las evaluaciones de las pérdidas económicas y materiales derivadas del paro nacional de transportistas, la Federación de Trabajadores de Reynosa expresó su solidaridad con el sector, al reconocer que las movilizaciones generan afectaciones, pero también responden a una problemática de inseguridad que golpea a quienes trabajan en las carreteras.

Juan Salvador Portillo Martínez, secretario de Organización de la Federación de Trabajadores de Reynosa (FTR), señaló que detrás del volante de cada tráiler hay un operador que, en muchos casos, está sindicalizado y forma parte de la cadena de suministro que mantiene en movimiento la economía del país.

“Es una especie de que sí nos afecta, pero también con ganas de solidarizarnos con ellos. No se nos olvide que siempre detrás de un volante hay un chofer, un chofer que está sindicalizado en alguna parte, a veces con nuestra misma organización, a veces en alguna organización hermana”, expresó.

Inseguridad afecta a operadores y trabajadores de carga

El dirigente sindical agregó que también hubo afectaciones para otros trabajadores vinculados con el movimiento de mercancías, como los estibadores y cargadores, algunos de los cuales no laboraron durante la jornada del paro.

Portillo Martínez reconoció que la inseguridad representa un problema grave para el transporte de carga y señaló que existen regiones donde las grandes empresas enfrentan dificultades para ingresar con sus unidades, debido a los riesgos que representa la delincuencia.

“Yo creo que sí lo dimensionan, pero les vale, porque ven la otra situación de la que se duelen los transportistas. A mí me ha tocado ver que hay lugares en los que no entran las grandes marcas, las refresqueras, y se van con transportistas que tienen convenios”, afirmó, al referirse a las dificultades que enfrentan algunas compañías para distribuir sus productos en determinadas zonas.

Piden incluir a trabajadores en las mesas de seguridad

El secretario de Organización de la FTR también cuestionó que las mesas de diálogo sobre seguridad se desarrollen únicamente con la participación de empresarios y autoridades, sin incorporar a los trabajadores, quienes también enfrentan las consecuencias de la violencia durante sus actividades laborales.

“Creo que falta la otra parte, tendría que estar la otra parte también”, sostuvo, al considerar que los representantes de los trabajadores deben participar en las discusiones sobre un problema que afecta directamente su integridad y sus condiciones laborales.

El dirigente recordó que durante la administración federal anterior se realizaron reuniones diarias de seguridad y señaló que, pese a los recursos destinados a estas acciones, desde su perspectiva, los resultados no han sido suficientes.

“Alguna vez me dijo un secretario de Gobierno: ‘Estamos invirtiendo cinco mil millones de pesos’. Y… resultados, resultados no los vemos”, manifestó.

Portillo Martínez insistió en que la seguridad debe asumirse como un derecho de todos los mexicanos y que los trabajadores deben tener voz en las mesas donde se analizan las estrategias para combatir la delincuencia, particularmente ante los riesgos que enfrenta el transporte de carga en las carreteras del país.