Trabajadores de JAD logran acuerdo para iniciar su retiro

Más de 50 empleados ya cumplen con requisitos para jubilarse, pero que no habían podido concluir su etapa laboral debido a retrasos en los procesos

Trabajadores de la Junta de Aguas y Drenaje (JAD) que ya se encuentran en edad de retiro exigieron que se atendiera su situación laboral, luego de que los trámites para formalizar sus bajas no avanzaran durante varios meses.

La secretaria general del sindicato, Teresa de la Cruz, informó en un primer momento que el gremio estaba brindando acompañamiento a más de 50 trabajadores que ya cumplen con los requisitos para jubilarse, pero que no habían podido concluir su etapa laboral dentro del organismo debido a retrasos en los procesos administrativos.

Sindicato da seguimiento para agilizar trámites

Ante esta situación, el sindicato dio seguimiento al caso y realizó gestiones ante la administración de la JAD para que se agilizaran los trámites y se atendiera a los empleados que permanecían a la espera de concretar su retiro.

Posteriormente, la dirigente sindical dio a conocer que se logró alcanzar un acuerdo con la empresa para avanzar en la jubilación de los trabajadores.

Explicó que actualmente se trabaja en la elaboración del convenio, el cual se espera quede firmado este mismo día y que también será presentado a los trabajadores involucrados para que lo analicen y decidan si están de acuerdo con las condiciones.

Detalló que el esquema contempla que los pagos se realicen conforme a lo que cada trabajador decida aceptar, ya que en los últimos años las liquidaciones no se han realizado en una sola exhibición. Aquellos que no estén de acuerdo con las condiciones podrán proponer la forma en que prefieren recibir sus pagos.

Proceso iniciará con salida de 10 trabajadores

Asimismo, indicó que el proceso iniciará con la salida de 10 trabajadores durante el mes de marzo y posteriormente se retirarán cinco cada dos meses, tomando en cuenta factores como la edad y el estado de salud de los empleados.

Agregó que el convenio quedará establecido de manera contractual, por lo que en caso de incumplimiento podría derivar en un emplazamiento a huelga.

Finalmente, señaló que actualmente se contempla a 50 trabajadores en este proceso, aunque para finales de año la cifra podría aumentar hasta 80 personas en condiciones de retiro mientras continúa la revisión del contrato colectivo.