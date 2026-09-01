Trabajadores de IMSS-Bienestar protestan en Altamira

El representante sindical agregó que también permanecen pendientes la entrega de uniformes, que aseguran no recibir desde 2024

Trabajadores sindicalizados del Hospital General IMSS-Bienestar "Dr. Rodolfo Torre Cantú" de Altamira se manifestaron para exigir el respeto y cumplimiento de sus derechos laborales, en una protesta que, de acuerdo con sus representantes, forma parte de una movilización que también se replica en otros hospitales y centros de salud de Tamaulipas.

Óscar Adrián Portales Medina, delegado del sindicato SINAISER en el nosocomio altamirense, explicó que entre las principales demandas se encuentra la aplicación del llamado periodo de desintoxicación o Concepto 30, prestación que contempla días de descanso con goce íntegro de sueldo para trabajadores expuestos a determinadas condiciones de riesgo.

Señaló que existe una circular emitida en octubre de 2025 para gestionar este beneficio, pero que en el hospital no se ha dado continuidad al procedimiento.

Denuncian falta de uniformes y prestaciones laborales

El representante sindical agregó que también permanecen pendientes la entrega de uniformes, que aseguran no recibir desde 2024, así como la prima dominical, días onomásticos, permisos legales y pases de entrada y salida.

A ello se suma la demanda de basificación de aproximadamente 120 trabajadores eventuales, algunos de los cuales, dijo, llevan entre 10 y 14 años laborando sin obtener una plaza.

La problemática involucra a personal de distintas áreas, entre ellas enfermería, camilleros, radiólogos, laboratoristas, entre otros.

Señaló que el Hospital Rodolfo Torre Cantú tiene una plantilla aproximada de entre 200 y 250 trabajadores sindicalizados de los dos sindicatos, y sostuvo que las inconformidades laborales no son exclusivas de Altamira, pues existen reclamos similares en otras unidades de salud del estado.

Entre las peticiones también se encuentra la integración de mecanismos de seguridad e higiene y la atención al escalafón, debido a que algunos trabajadores llevan años sin avanzar en sus códigos profesionales, situación que repercute directamente en sus ingresos.

Piden intervención del Gobierno de Tamaulipas

Ante la falta de respuesta a las gestiones realizadas ante las autoridades, los trabajadores solicitaron la intervención del gobernador Américo Villarreal Anaya para establecer mesas de trabajo con IMSS-Bienestar.

El sindicato anunció además movilizaciones en Ciudad Victoria para insistir en el diálogo y la solución de sus demandas. Los trabajadores enfatizaron que las manifestaciones son de carácter pacífico y buscan evitar afectar la atención a los pacientes, mientras exigen que se respeten las prestaciones y derechos laborales que consideran pendientes.