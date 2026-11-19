Al asumir la jefatura, solicitó una licencia sin goce de sueldo, por lo que consideran que no debería desempeñar simultáneamente funciones administrativas

Trabajadores de Educación Especial de la Secretaría de Educación, se manifestaron en las instalaciones de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para exigir que se respeten sus derechos y se convoque a la elección de un delegado sindical que los represente en el Congreso Nacional.

La reunión prevista para realizar la votación no se llevó a cabo, lo que generó inconformidad entre la base trabajadora. Según trascendió, la jefa del Departamento de Educación Especial habría impedido que se efectuara la elección, así lo señaló Cristina Berrónes, directora CAM Educación Especial en Ciudad Victoria.

Señalan presunta intervención de la jefa de Educación Especial

“Lo lamentable es que la licenciada Edelmira Ramírez, que es la jefa de departamento de Educación Especial, llegó a romper la reunión, impidió el paso del profesor que iba a presidir por parte del SNTE. Ella desde hace más de un año tomó posesión como jefa del departamento de Educación Especial, y era la secretaria general; estatutariamente, ella no puede estar en los dos cargos”, señaló.

Entre los señalamientos de los trabajadores está que la funcionaria tendría interés en fungir como representante sindical, también indicaron que, al asumir la jefatura, solicitó una licencia sin goce de sueldo, por lo que consideran que no debería desempeñar simultáneamente funciones administrativas y sindicales.

Piden al SNTE garantizar la elección de su delegado

Los manifestantes pidieron a la Sección 30 del SNTE que atienda su solicitud y garantice la elección de su delegado.