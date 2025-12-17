Trabajadores de Conagua en Ciudad Victoria se van a huelga

Los manifestantes portaron pancartas en las que exigen un freno a las irregularidades cometidas por el director de la institución, Jaime Gudiño Zárate

Más de 120 trabajadores sindicalizados de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) llevaron a cabo una manifestación en Ciudad Victoria, cerrando las instalaciones de las oficinas.

Los manifestantes portaron pancartas en las que exigen un freno a las irregularidades cometidas por el director de la institución, Jaime Gudiño Zárate, quien asumió el cargo en junio de 2023.

El secretario General de la Sección 59 de CONAGUA, Carlos Alberto Monroy Ruiz, dijo que, entre las principales demandas, los trabajadores denunciaron casos de acoso laboral y otras situaciones que afectan su bienestar y desempeño laboral. En este sentido, solicitaron la intervención de la dirección general a nivel nacional para abordar sus inquietudes.

Además, los sindicalizados pidieron la instalación de una mesa de diálogo donde puedan exponer sus demandas y presentar un pliego petitorio que contenga las soluciones necesarias para mejorar las condiciones laborales en la CONAGUA.