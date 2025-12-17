Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Tamaulipas

Trabajadores de Conagua en Ciudad Victoria se van a huelga

Por: Alfredo Uvalle

16 Diciembre 2025, 14:33

Compartir

Los manifestantes portaron pancartas en las que exigen un freno a las irregularidades cometidas por el director de la institución, Jaime Gudiño Zárate

Trabajadores de Conagua en Ciudad Victoria se van a huelga

Más de 120 trabajadores sindicalizados de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) llevaron a cabo una manifestación en Ciudad Victoria, cerrando las instalaciones de las oficinas. 

Los manifestantes portaron pancartas en las que exigen un freno a las irregularidades cometidas por el director de la institución, Jaime Gudiño Zárate, quien asumió el cargo en junio de 2023. 

WhatsApp Image 2025-12-16 at 2.16.59 PM.jpeg

El secretario General de la Sección 59 de CONAGUA, Carlos Alberto Monroy Ruiz, dijo que, entre las principales demandas, los trabajadores denunciaron casos de acoso laboral y otras situaciones que afectan su bienestar y desempeño laboral. En este sentido, solicitaron la intervención de la dirección general a nivel nacional para abordar sus inquietudes.

WhatsApp Image 2025-12-16 at 2.17.00 PM.jpeg

Además, los sindicalizados pidieron la instalación de una mesa de diálogo donde puedan exponer sus demandas y presentar un pliego petitorio que contenga las soluciones necesarias para mejorar las condiciones laborales en la CONAGUA. 

“Reprobamos la actitud de nuestras autoridades, principalmente del director, nos limita y ordena que los directores no nos atiendan para plantear la problemática de los trabajadores y les dice que no nos reciba, violando los derechos de los compañeros”, señaló.

Comentarios