Trabajadores de AHMSA mantendrán resistencia civil tras protestas

El Grupo de Defensa Laboral, informó que pese a los hechos registrados durante el bloqueo carretero reciente, el movimiento de trabajadores de AHMSA continuará

El movimiento de trabajadores de AHMSA continuará con acciones de resistencia civil, pese a los hechos registrados durante el bloqueo carretero reciente, donde al menos nueve personas detenidas resultaron lesionadas. Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral, informó que además otros cinco o seis participantes presentaron afectaciones físicas, lo que llevó a replantear las actividades inmediatas del movimiento.

El dirigente detalló que, como medida inmediata, se acordó pausar las movilizaciones durante la semana en curso para priorizar la atención médica de los trabajadores afectados. Explicó que también se brindará acompañamiento legal a quienes decidan proceder jurídicamente tras los incidentes registrados durante la protesta.

Torres Ávalos dejó en claro que, a pesar de la violencia vivida, el movimiento no dará marcha atrás en sus exigencias. Señaló que las acciones emprendidas buscan visibilizar una problemática laboral que se ha prolongado durante varios años, sin que hasta ahora exista una solución concreta por parte de las autoridades correspondientes.

Atención a lesionados de AHMSA

El líder laboral subrayó que la principal prioridad es garantizar la salud y seguridad de los trabajadores involucrados. Indicó que, aunque la mayoría de las lesiones son de carácter leve, existen casos que requieren atención médica especializada y seguimiento continuo.

Agregó que la experiencia reciente obligará a replantear la logística de futuras movilizaciones, con el objetivo de reducir riesgos y evitar confrontaciones. Afirmó que la intención del movimiento nunca ha sido generar violencia, sino ejercer presión social para obtener respuestas a sus demandas.

En ese sentido, destacó que los trabajadores han mantenido una postura firme, pero responsable, frente a la crisis que atraviesa la empresa. Reiteró que continuarán organizándose de manera estratégica para no exponer a los participantes a situaciones de peligro.

Continuarán protestas por crisis de AHMSA

Torres Ávalos adelantó que las acciones de resistencia civil seguirán en los próximos días, aunque evitó revelar detalles específicos sobre las estrategias a implementar. Explicó que estas decisiones serán tomadas por la dirigencia del movimiento, en función de las condiciones actuales y la evolución del conflicto.

Asimismo, rechazó las versiones que señalan la participación de personas ajenas al movimiento durante las protestas. Aseguró que todos los involucrados son trabajadores o familiares directos, y que cuentan con registros que respaldan esta afirmación.

El dirigente también advirtió sobre intentos de politizar la situación, al señalar que algunos actores buscan capitalizar el conflicto con fines ajenos a la causa laboral. Subrayó que el movimiento ha procurado mantenerse independiente de partidos políticos, aunque reconoció la diversidad de posturas entre sus integrantes.

Finalmente, reiteró que la lucha continuará hasta obtener resultados concretos. Señaló que miles de trabajadores siguen afectados por la crisis de AHMSA y lamentó la falta de respaldo social, al insistir en que no abandonarán sus acciones hasta ser escuchados.