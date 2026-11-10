Trabaja INE Tampico bajo protesta; exigen mejores sueldos

Sin interrumpir las actividades del INE, 14 trabajadores tomaron parte en la protesta, de un total de 23 de la plantilla en oficinas del 08 distrito

Con pancartas fuera de las instalaciones, trabajadores del Instituto Nacional Electoral de Tampico se sumaron a la protesta nacional para exigir aumento al salario.

Sin interrumpir las actividades del INE, 14 trabajadores tomaron parte en la protesta, de un total de 23 de la plantilla en oficinas del 08 distrito.

Gloria del Angel, encargada del despacho dijo que el incremento al sueldo que solicitan es del 100 por ciento, a la par de reconocimiento a su trabajo.

En las diversas lonas y cartulinas colocadas se exhibieron frases como “Sin módulos no hay credenciales para votar” “El INE presume su credencial pero olvida a quien la tramita” y “No es un favor es una obligación” aludiendo a su mejora salarial y condiciones dignas para trabajar.