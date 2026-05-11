Tormenta eléctrica afecta servicio de luz en el sur de Tamaulipas

Un total de 56 trabajadores electricistas y 25 unidades de la Comisión de Electricidad fueron asignados a los trabajos de reposición de energía

Una fuerte tormenta eléctrica afectó a más de la mitad del sur de Tamaulipas debido a la suspensión del servicio de energía eléctrica y bajo voltaje.

Tormenta afectó Tampico, Madero y Altamira

Desde las 2 de la mañana de este domingo se comenzaron a sentir los efectos de lluvia y truenos, mismos que perduraron por dos horas en Tampico, Madero y Altamira.

Incluso las fallas alcanzaron zonas cercanas de la Huasteca de Veracruz y San Luis Potosí, donde pasadas las 6 de la tarde de este domingo la energía se restableció.

Persisten trabajos de la CFE tras fallas eléctricas

El servicio de energía fue interrumpido, afectando por casi un día a hogares y negocios, pues las cuadrillas de trabajadores de la CFE prolongaron el trabajo de mantenimiento de redes.

Un total de 56 trabajadores electricistas y 25 unidades de la Comisión de Electricidad fueron asignados a los trabajos de reposición de energía que hasta esta noche continúan en diversas zonas.