Tomate dispara ganancias en el campo del sur de Tamaulipas

Altamira ha logrado posicionarse como un punto clave de abastecimiento regional, con una superficie de cultivo que supera las 100 hectáreas destinadas al tomate

El campo agrícola del sur de Tamaulipas atraviesa una de sus mejores temporadas en años, particularmente para los productores de tomate, quienes registran altos niveles de rentabilidad impulsados por una combinación de buena cosecha local y escasez nacional, derivada de condiciones climáticas adversas en estados del norte del país.

Precio del tomate alcanza niveles históricos

Actualmente, el precio de la caja de tomate de 20 kilogramos se cotiza entre 350 y 750 pesos, muy por encima de temporadas anteriores.

Esta tendencia alcista se ha mantenido durante los últimos 2 meses, de acuerdo con comerciantes locales.

"Ya tiene como unos dos o tres meses con buen precio el tomate… los que sembraron en esa temporada, la verdad sí les está yendo bien", señaló la comerciante Berta Torres.

Caída de producción en el norte impulsa precios

La causa principal de este incremento es la caída en la producción en estados como Sonora y Sinaloa, tradicionalmente líderes en la producción de hortalizas, donde fenómenos como heladas y lluvias atípicas afectaron los ciclos de siembra y cosecha.

"En Sinaloa no hay tomate, no hay producción; cuando hay producción allá, aquí se abarata todo, pero ahorita como no hay, sube el precio", explicó el comerciante Luis Torres.

En contraste, Altamira ha logrado posicionarse como un punto clave de abastecimiento regional, con una superficie de cultivo que supera las 100 hectáreas destinadas al tomate, principalmente en zonas del río Tamesí y el sistema lagunario del Champayán.

El ciclo agrícola contempla siembras entre octubre y noviembre, con cosechas que se extienden de febrero a abril, periodo en el que se realizan entre 8 y 10 cortes por temporada, lo que permite mantener flujo constante del producto en el mercado.

Costos de producción representaban alto riesgo

De acuerdo con productores, el costo de inversión por hectárea ronda los 200 mil pesos, considerando insumos, fertilizantes y mano de obra, lo que en años anteriores representaba un alto riesgo ante los bajos precios de venta.

El presidente del comité campesino en Altamira, José Enríquez Reyes, confirmó que la actual temporada ha sido favorable:

"El tomate anda en buen precio y están cortando bien; la caja de 20 kilos anda entre 500 y 700 pesos… ya era justo, porque antes era perder y perder; ahora están ganando", expresó.

Otros cultivos también mantienen actividad

Además del tomate, otros cultivos como chile, maíz, sorgo y soya también presentan actividad, aunque en menor medida, destacando que las condiciones climáticas locales, con temperaturas más moderadas y presencia de brisa marina, han favorecido la producción en algunas zonas.

Sin embargo, no todo es ventaja, el acceso a algunas parcelas únicamente por vía acuática incrementa los costos de traslado, lo que impacta la rentabilidad final.

A pesar de ello, el escenario actual representa un respiro económico para los productores del sur de Tamaulipas, quienes, tras varios ciclos de pérdidas, los últimos 5 años, hoy encuentran en el tomate un cultivo rentable.

Prevén que precios se mantengan elevados

La tendencia, advierten, podría mantenerse durante las próximas semanas, ya que la baja producción en otras regiones del país limita la oferta nacional, manteniendo los precios elevados.