Toman trabajadores oficinas del Distrito de Salud en Nuevo Laredo

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, SNTSA, impidieron el ingreso a su despacho a la directora del Distrito de Salud, Irma Cano

Trabajadores bloquearon la entrada a las oficinas administrativas del quinto Distrito de Salud para el Bienestar, este miércoles, durante una manifestación pacífica.

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, SNTSA, impidieron el ingreso a su despacho a la directora del Distrito de Salud, Irma Gladis Cano Ramírez, quien tiene 15 días en el puesto, y exigieron su cese inmediato.

María de la Luz Rea Guzmán, secretaria general del SNTSA subsección cuatro, afirmó que la nueva directora es prepotente y no trabaja en equipo.

“Prohibiéndole la entrada a la doctora Irma Gladis Cano Ramírez, esto es con el respaldo de nuestro líder estatal, nuestro secretario general del SNTSA el licenciado Adolfo Sierra Medina. Se está llevando a cabo esta manifestación y cierre de la dirección de la Jurisdicción debido a las inconformidades de la base trabajadora sobre la directora del Distrito de Bienestar 5 con sede aquí en Nuevo Laredo”, refirió.

Aclaró que con esta toma de la dirección no se afecta el servicio a la ciudadanía, el cual se ofrece de manera normal, y levantarán el plantón solo cuando se cumpla su demanda de despedir a la directora.

Mencionó que aunque tiene 15 días en el cargo, ya hay muchas inconformidades por parte de los más de 120 sindicalizados, que firmaron un documento en demanda del cese inmediato.

“En apenas 15 días de tomar posesión de su cargo y puesto, nos mostró a los trabajadores de salud dejándonos claro que ella no viene a sumar ni a trabajar en equipo, ni a atender las necesidades del personal de salud. Ella viene a imponer su autoridad con los trabajadores. “Cada compañero que fue con ella para darle a conocer sus programas, ella los recibía con prepotencia e intimidación, incluso en una reunión de coordinadores de los programas, los amenazó que si no levantaban la productividad de su programa, los iba a quitar, en vez de que preguntar qué recurso les hacía falta para levantar los programas”.

En este movimiento intervinieron elementos de la Guardia Estatal, que llegaron a las oficinas para hacer presencia y preguntar lo que ocurría. Posteriormente se retiraron.

La directora Irma Gladis Cano Ramírez, quien no pudo ingresar a sus oficinas, declaró ante la prensa que le sorprende la protesta, pues tiene apenas tres días en las instalaciones del Distrito de Salud, ya que la primera semana en su cargo se la pasó en Ciudad Victoria en reuniones.

Detalló que autoridades estatales ya están enteradas de la manifestación en su contra, y le recomendaron establecer un diálogo con los inconformes para solucionar sus demandas.