Toman protesta nuevos funcionarios de Ciudad Victoria

El Cabildo de Victoria aprobó en sesión pública ordinaria, los nombramientos de secretarios y directores que formarán parte del Gabinete Municipal del presidente municipal Eduardo Gattás Báez en la administración pública 2024-2027.

“El equipo que hoy presentamos representa experiencia y renovación, su designación es un paso adelante en el proceso de crecimiento de nuestra capital, a quienes hoy se suman a este proyecto, a quienes han aceptado el reto de continuar y ampliar el enlace de nuestras acciones, los convoco a guiar sus conductas bajo los principios fundamentales de nuestro movimiento, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, dijo Gattás Báez.



Así mismo el alcalde capitalino los convocó a actuar con honestidad y eficiencia, teniendo muy presente que se deben por completo al pueblo de Victoria.

Al hacer la presentación de los nuevos funcionarios ante representantes de los medios de comunicación, reconoció de manera especial al gobernador Américo Villarreal Anaya, por su voluntad de generar las condiciones para impulsar y privilegiar el diálogo y los consensos al interior del Cabildo.

Durante la cuarta sesión, síndicos y regidores avalaron la designación de Hugo Reséndez Silva, como Secretario del Ayuntamiento, a María Guadalupe de Los Reyes Acosta como Tesorera, Lizbeth Nassira Alonso en la Contraloría Municipal.

Eusebio Alfaro Reyna en la Secretaría de Obras Públicas, Cristina Lavín Sada en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Javier Córdova González en la Dirección de Tránsito Municipal, Patricia Reyes González Directora del DIF Municipal y Sergio Guevara Vázquez Comisario del DIF Municipal.

“Su incorporación al equipo representa un refuerzo de capacidades y oportunidades para fortalecer las estrategias y los programas que impulsaran a Victoria hacia un desarrollo más sólido”, dijo el alcalde capitalino.

En otras áreas de la administración municipal recibieron nombramiento:

Lorena Zapata Medina Secretaría de Bienestar Social, Carlos Charles Ortiz Secretaría de Servicios Públicos, Alberto Loya López Oficialía Mayor, Marco Antonio Cantú Mercado Jefe del Departamento de Giras, Manuel Eduardo Gómez Saldívar Dirección de Gobierno, Julio Gallegos Ruiz Secretaría Particular, Julio Alejandro Rodríguez Garza Dirección de Análisis y Estrategia, Manuel Alejandro Ávila Camacho Consejería Jurídica, Luis Roberto Juárez Codallos Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Livio Flores Rodríguez Coordinador de Protección Civil, Maricela Martínez Vázquez Unidad de Mejora Regulatoria, Luis Manuel García Martínez Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Gildardo Wong Amar Secretaría Técnica, Erika González Muñoz Dirección de Participación Ciudadana y Asuntos Religiosos, y Narciso Páez Mejía Secretario de Desarrollo Rural.

