Toman protesta 147 nuevos jueces y magistrados en Tamaulipas

El Congreso del Estado rindió protesta constitucional dejando en claro que su compromiso es transformar al poder judicial

En el marco de la sesión pública extraordinaria y solemne del Congreso del Estado, 147 magistradas y magistrados, juezas y jueces de Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, rindieron protesta constitucional, dejando en claro que su compromiso es transformar al poder judicial para que la justicia deje de ser un lujo y que se convierta en un derecho efectivo.

“El poder judicial que hoy nace se conducirá con independencia, responsabilidad e imparcialidad, sometido única y exclusivamente al imperio de la ley”, aseguró la presidenta Electa del Supremo Tribunal, Tania Gisela Contreras López.

El diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, realizó la protesta constitucional.

El gobernador Américo Villarreal atestiguó este acto histórico y exigió al nuevo poder judicial cumplir con el pueblo de Tamaulipas.

“La sociedad tamaulipeca espera con todo derecho tribunales que la protejan, que la ley sea igual para todas y todos y se aplique sin privilegios, que nunca se arrodille o claudique ante los menos y más poderosos y que en el marco de la Ley que se defienda al débil porque la perspectiva humanista aplica, por supuesto, también en la responsabilidad de impartir justicia, la sociedad tamaulipeca demanda pasos firmes y hacia adelante para tener un estado de derecho pleno”, señaló.

Las puertas de los tribunales serán abiertas a la ciudadanía mediante la creación del primer observatorio ciudadano para que la sociedad conozca y participe, se atenderá el rezago, habrá nuevas tecnologías, procesos más ágiles, se combatirá la corrupción sin titubeos y no habrá impunidad ni tolerancia, quien atente contra la justicia atenta contra el pueblo y no tendrá cabida en este poder judicial.

A la ceremonia asistieron como invitados los congresistas del Estado de Texas, Estados Unidos de Norteamérica, Richard Peña y Sergio Muñoz, además de 5 mil asistentes en el Polyforum “Dr. Rodolfo Torre Cantú”.