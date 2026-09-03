Toma mando nuevo comandante de la Octava Zona Militar

Antes de asumir la Octava Zona Militar, Quiroz Muñoz estuvo al frente de la Sexta Zona Militar, con sede en Saltillo, Coahuila

Al segundo día de septiembre se realizó el cambio de mando en la Octava Zona Militar, con la llegada del general Juan Carlos Quiroz Muñoz como nuevo comandante.

Durante la ceremonia protocolaria se presentó la trayectoria y experiencia del nuevo jefe militar, quien cuenta con cuatro décadas de servicio ininterrumpido en el Ejército Mexicano.

Juan Carlos Quiroz Muñoz es originario de Cuautla, Morelos, donde nació el 4 de abril de 1971.

Ingresó al Ejército Mexicano el 1 de septiembre de 1986 como cadete del Heroico Colegio Militar y desde entonces ha ocupado diversos cargos dentro de las Fuerzas Armadas.

Cuenta con cuatro décadas de trayectoria militar

Entre sus responsabilidades destacan servicios en unidades del Arma de Artillería, cuarteles generales de Región y Zona Militar, el Estado Mayor de la Defensa Nacional y la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. También se desempeñó como agregado militar en la Embajada de México en París, Francia.

Antes de asumir la Octava Zona Militar, Quiroz Muñoz estuvo al frente de la Sexta Zona Militar, con sede en Saltillo, Coahuila.

Su trayectoria incluye condecoraciones de perseverancia y especial por sus más de 40 años de servicio, además de reconocimientos al mérito en campaña contra el narcotráfico y por su desempeño en la aplicación del Plan DN-III-E.

Durante la ceremonia también se destacó que el nuevo comandante ha recibido reconocimientos por su trayectoria y desempeño dentro del Instituto Armado, incluyendo la condecoración al mérito en campaña contra el narcotráfico y una distinción por su participación en la aplicación del Plan DN-III-E.

Rinde protesta como comandante de la Octava Zona Militar

El momento central de la ceremonia llegó con la toma de protesta, encabezada por el comandante interino de la Cuarta Región Militar, general Darío Díaz Esparza.

Como parte del protocolo militar, se realizó el compromiso formal de desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comandante de la Octava Zona Militar, así como de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.

Ante la pregunta protocolaria sobre si protestaba cumplir con este compromiso, el general Juan Carlos Quiroz Muñoz respondió:

“Sí, protesto”.

El acto concluyó con la fórmula tradicional mediante la cual se establece que, en caso de incumplimiento, la Nación habrá de demandar esa responsabilidad.

Con este acto, el general Juan Carlos Quiroz Muñoz asumió formalmente la responsabilidad de la Octava Zona Militar, con el compromiso de contribuir a preservar la seguridad de la ciudadanía en la zona norte de Tamaulipas.