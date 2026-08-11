Toldos y sombrillas generan desorden en Playa Miramar

El trámite tiene un costo aproximado de mil 822 pesos y la autorización, en caso de ser aprobada, tiene una vigencia de tres meses y puede renovarse

La instalación desmedida de toldos y sombrillas para renta a los visitantes, ha generado un desorden en diferentes puntos de Playa Miramar, particularmente en la zona de las escolleras, y frente al monumento de las sirenas, donde algunos oferentes han colocado una cantidad de estructuras muy superior a la autorizada inicialmente.

Autoridades municipales reconocen que el problema se ha salido de control y señalan que la regulación corresponde principalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al tratarse de zona federal.

Oferentes superan el límite autorizado

Rocío Olivier de Leija Pimienta, directora de Ingresos del Ayuntamiento de Ciudad Madero, explicó que actualmente existen alrededor de 25 oferentes registrados y que, durante la temporada vacacional, se había permitido inicialmente la instalación de hasta dos toldos por oferente.

Sin embargo, algunos comerciantes llegaron a colocar entre seis, diez e incluso hasta 15 estructuras, lo que provocó la proliferación de espacios de renta en la zona de playa.

Permisos corresponden a la Semarnat

La funcionaria aclaró que el municipio no puede otorgar por sí mismo la autorización para ocupar estos espacios, ya que primero debe existir un permiso de la Semarnat.

De acuerdo con la funcionaria, los interesados deben presentar ante la autoridad federal documentación, fotografías de cuatro ángulos del sitio donde pretenden instalarse, ubicación y datos personales.

El trámite tiene un costo aproximado de mil 822 pesos y la autorización, en caso de ser aprobada, tiene una vigencia de tres meses y puede renovarse.

El proceso puede tardar entre 30 y 45 días, mientras que la Profepa será la instancia encargada de realizar acciones de vigilancia y regulación.

Profepa ordenará estos servicios

Autoridades municipales informaron que ya sostuvieron una reunión con representantes de Profepa, quienes anunciaron acciones para ordenar la instalación de estos servicios una vez que concluya el periodo de permisos, que tiene una vigencia de 3 meses.