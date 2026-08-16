Toallas de Harfuch causan sensación durante evento en Tampico

Harfuch estaba impreso en los textiles desde IA, mostrando pectorales hasta con su clásica camisa blanca y la leyenda “Para que te seques conmigo”

La viralidad de “las toallas de Harfuch” llegó a Tampico.

Vendedores ambulantes se dieron vuelo al exterior del nuevo hospital ISSSTE en Tampico, donde colocaron un sinfín de estos productos, de los cuales vendieron una gran cantidad.

Imagen de Harfuch aparece en textiles

La imagen del Secretario de Seguridad estaba impresa en textiles, sobre todo en toallas de gran tamaño y no precisamente portando camisas con logotipos de la Cuarta Transformación.

Las vendedoras argumentaron que prefirieron sacar esta imagen del funcionario morenista en lugar de Luis Donaldo Colosio Riojas, integrante de Movimiento Ciudadano, pues “ese no vende”

Toallas se venden hasta en 280 pesos

El precio de cada toalla oscilaba entre los 220 a 280 pesos, y gran parte de las mujeres que asistieron la llevaron de recuerdo.

Harfuch estaba impreso en los textiles desde IA, mostrando pectorales hasta con su clásica camisa blanca y la leyenda “Para que te seques conmigo”