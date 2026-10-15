Titular de Educación no descarta aspiraciones políticas

Miguel Ángel Valdez García señaló que seguirá enfocado en su labor al frente de Educación en Tamaulipas, mientras no sea requerido para otra función

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, afirmó que se encuentra disponible para atender cualquier llamado del gobernador, aunque mientras eso no ocurra continuará trabajando al frente de la dependencia.

“Estamos disponibles para lo que el gobernador nos llame, pero si no me ha llamado, seguiremos trabajando en la Secretaría”, declaró al ser cuestionado sobre sus posibles aspiraciones políticas.

El funcionario destacó los avances educativos registrados en Tamaulipas, al señalar que se han incrementado cuatro puntos porcentuales en español, tres en matemáticas y seis en ciencias.

“Eso es lo que hemos medido: los resultados de Tamaulipas. Hemos avanzado en los cambios y seguimos trabajando”, expresó.

Respecto a la posibilidad de contender por una candidatura, particularmente por Matamoros o Ciudad Victoria, Valdez García explicó que tiene su domicilio en la capital del estado desde hace más de 20 años y cuenta con credencial del INE con esa dirección.

“Por Matamoros se descarta; desconozco qué sería en ese sentido. Si me preguntan dónde estoy domiciliado, es aquí, en Victoria”, puntualizó.

Sobre si le gustaría ser diputado, reconoció que nunca ha ocupado ese cargo y recordó que desde niño soñaba con utilizar la tribuna del Congreso, experiencia que ya tuvo y que disfrutó.

“Me gustó, pero me sigue gustando más ser maestro y ser educador”, concluyó.