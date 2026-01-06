Tienen comerciantes de peatonal Miguel Hidalgo aumento en ventas

Los giros comerciales más beneficiados durante esta temporada fueron los de venta de ropa, calzado, juguetes, electrónicos y equipos de telefonía móvil

Los comerciantes de la calle peatonal Miguel Hidalgo en Reynosa registraron un balance positivo durante la temporada de Navidad y Año Nuevo, al reportar un incremento promedio del 30 por ciento en sus ventas.

El presidente de los locatarios informó a través de redes sociales que los giros comerciales más beneficiados durante estas fechas fueron los de venta de ropa, calzado, juguetes, electrónicos, electrodomésticos y equipos de telefonía móvil.

Sin embargo, señaló que después del periodo vacacional de fin de año el comercio local entra en una etapa de baja actividad, con excepción del Día de Reyes, cuando repunta nuevamente la demanda, principalmente en juguetes y ropa infantil.

Los comerciantes anticipan que la siguiente temporada fuerte será durante la segunda semana de febrero, con motivo del Día del Amor y la Amistad.

Indicaron que, previo y durante la celebración de San Valentín, los negocios con mayores ventas suelen ser las florerías, tiendas de ropa para dama, electrodomésticos y joyerías.

Por otro lado, el presidente de los locatarios destacó que durante el cierre de año se registró una importante afluencia de visitantes provenientes del Valle de Texas.

Restaurantes, tiendas de artículos diversos, zapaterías y otros establecimientos se vieron beneficiados por la llegada de turistas, lo que contribuyó al dinamismo comercial de la zona.

Durante casi todo el mes de diciembre, la calle Miguel Hidalgo se mantuvo abarrotada tanto por visitantes como por residentes locales.

Esta alta afluencia fue impulsada por los arreglos navideños colocados a lo largo de la avenida y por los atractivos instalados por el Gobierno Municipal de Reynosa, como el carrusel, el pino navideño gigante y los adornos en la plaza principal, que atrajeron a familias y visitantes.