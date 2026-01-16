Tiene Nuevo Laredo tasa de 2.8 % y 1,500 vacantes

Las personas interesadas pueden acudir al Centro Cívico, donde están las oficinas de la Bolsa de Empleo, de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas

Con una tasa de desempleo de 2.8 por ciento y más de mil 500 vacantes disponibles en más de 80 empresas, se realizará el 21 de enero la primera Feria del Empleo del 2026.

Lorena Cavazos, secretaria municipal de Desarrollo Económico, informó que tendrá lugar en el Polyforum La Fe, al poniente de la ciudad, a las 9:00 horas con la participación de empresas comerciales y de servicios, agencias aduanales, transporte y logística, así como maquiladoras.

“El 2025 cerramos muy bien, tenemos una tasa de desempleo marginal menor al tres por ciento, cerramos el año alrededor del 2.8 por ciento de desempleo, tenemos vacantes, quien esté buscando empleo tenemos trabajo en la ciudad”, expresó.

El evento consiste en agrupar a todas las empresas de comercio, industria y servicios en un solo lugar, para que los ciudadanos que buscan trabajo puedan ir directamente y aplicar en más de una empresa.

Se contará con opciones para puestos operativos y administrativos.

La recomendación es acudir preparados con suficientes solicitudes de empleo y su identificación.

“Nosotros ahí mismo tomamos sus datos, nos llevamos sus datos para darle seguimiento, que sí se les haya contratado y, si no, para seguirlos vinculando, en la Coordinación de Empleo, que trabaja todos los días, no únicamente en las ferias de empleo y empleos en tu colonia”, detalló la funcionaria.

Las personas interesadas pueden acudir al Centro Cívico, donde están las oficinas de la Bolsa de Empleo, de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.