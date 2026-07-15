Tiendas de conveniencia refugian a perros ante el calor en Madero

Esta iniciativa que está tomando vigor entre la comunidad y que se pretende hacer viral en la zona conurbada, que sigue sufriendo de un intenso calor

Perritos que no gozan de un hogar han sido adoptados en algunas tiendas de conveniencia en el sur de Tamaulipas.

Por ejemplo: Canela y Canela II, dos perritas que en una tienda de 24 horas cerca de Playa de Miramar en Ciudad Madero tienen las puertas abiertas cuando necesitan refrescarse.

Esta iniciativa que está tomando vigor entre la comunidad y que se pretende hacer viral en la zona conurbada, que sigue sufriendo de un intenso calor.

Debido a las altas temperaturas en la zona, es común ver a los perros descansando dentro de las tiendas para aprovechar el aire acondicionado y el suelo fresco.

No existe un censo determinado de los animales callejeros en Tampico, Madero y el municipio de Altamira; sin embargo, conforme a las asociaciones protectoras, se estima entre 10,000 y 20,000 de ellos.

Esta práctica se ha vuelto cada vez más común con el afán de darle protección y asilo a todos los perritos que durante las inclemencias del tiempo la estén pasando mal al exterior.

Es común observar fuera de algunos almacenes, restaurantes o tiendas depósitos de agua o comida para los animales que no tienen hogar.