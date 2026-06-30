Tiendas de barrio resienten caída en ventas y mayor competencia

Comerciantes atribuyen la baja en ingresos al aumento de negocios del mismo giro y buscan retener clientes con mejor servicio y surtido

Lauro Peña, integrante vitalicio de la UCEN, informó que las llamadas “chonitas”, es decir, las tiendas de la esquina, atraviesan una situación complicada debido a la baja en ventas y al incremento de comercios en el mismo giro.

Explicó que, tras dialogar con un grupo de propietarios de estas tiendas, se identificó que la disminución en los ingresos impacta directamente en toda la cadena de suministro.

“Si nosotros no tenemos ventas, también compramos menos”, señaló.

Peña detalló que uno de los principales factores que ha generado esta problemática es la saturación del mercado.

“Antes éramos diez, ahora somos cien, y todo se reparte”, expresó, al referirse al crecimiento de negocios similares en una misma zona, lo que reduce las ganancias para todos.

Asimismo, destacó que no solo se trata de la cantidad de comercios, sino también de la atención al cliente y la constancia en el surtido de productos. Subrayó que mantener abastecidas las tiendas y cumplir con lo que solicita la clientela es fundamental para conservarla.

“Hay que cuidar a los clientes, tener lo que te pidan y surtirles a tiempo; son muchos detalles los que están afectando”, comentó.

Finalmente, indicó que, pese al panorama complicado, los pequeños comerciantes continúan esforzándose por mantenerse activos, apostando por mejorar su servicio y fortalecer la relación con sus clientes para hacer frente a la competencia.