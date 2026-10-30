'Tico' García niega afiliación a Morena y confirma ingreso al PAN

Señaló que finalmente le comunicaron que no sería considerado debido a un acuerdo político. Dijo que la situación le causó incomodidad

Jorge “Tico” García, coordinador en Victoria de la organización Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, afirmó que no estuvo afiliado a Morena, al Partido Verde Ecologista de México ni al Partido del Trabajo, pese a haber participado en un proceso de capacitación y selección de candidato a la Alcaldía de Victoria, relacionado con Morena.

Afirma que participó en el proceso como ciudadano

En entrevista con Manuel Sámano para Info7 Tamaulipas, explicó que se inscribió luego de que, según dijo, le informaron que cualquier ciudadano podía participar. Aseguró que asistió a las capacitaciones dominicales y solicitó permiso para hacerlo como ciudadano.

También sostuvo que participó en una encuesta interna que, de acuerdo con su versión, ganó con un resultado de siete a tres.

Sin embargo, señaló que finalmente le comunicaron que no sería considerado debido a un acuerdo político. Dijo que la situación le causó incomodidad, aunque continuó apoyando el proyecto durante un tiempo. “A mí me interesa Victoria más allá de cualquier color partidista”, señaló.

Confirma afiliación al PAN y rechaza defender a Cabeza de Vaca

Explicó que actualmente está afiliado al Partido Acción Nacional (PAN) y que su interés, aseguró, es trabajar por el bienestar de Victoria, no buscar un cargo. “La política se hizo para servir al bien mayor, no para el bien de unos cuantos”, afirmó.

También negó que su participación tenga como propósito defender al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca: “Ni lo conozco. Estoy contento de defender el bienestar de Victoria porque tengo las manos limpias”, puntualizó.

Señala que sus recursos provienen de una empresa familiar

Cuestionado sobre el origen de los recursos destinados a sus actividades partidistas, declaró que son lícitos y provienen de una empresa familiar formada hace 36 años, aunque no precisó cuánto ha gastado.

Sobre la posibilidad de recuperar una eventual inversión si llegara a la alcaldía, respondió que no lo haría y sostuvo que los recursos públicos deben cuidarse incluso más que el dinero propio.