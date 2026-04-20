Terminal de hidrocarburos en Tamaulipas reduciría costos

Proyecto en el puerto norte de Tamaulipas busca reducir costos de almacenamiento de hidrocarburos y fortalecer la seguridad energética del país

El director general de la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, Gustavo Guzmán Fernández, destacó los beneficios económicos y estratégicos de la posible instalación de una terminal de almacenamiento de hidrocarburos en el puerto norte, la cual permitiría reducir costos y fortalecer la seguridad energética del país.

Durante su intervención, explicó que actualmente el costo de almacenamiento en Estados Unidos es de aproximadamente 2.50 dólares por barril, mientras que el proyecto en territorio mexicano contempla un costo estimado de 1.56 dólares por barril.

Detalló que, al considerar una producción mensual de 2 millones de barriles, este ahorro tendría un impacto significativo a lo largo del año, generando beneficios económicos importantes para el país.

Guzmán Fernández señaló que la terminal proyectada contaría con 21 tanques de almacenamiento y permitiría manejar diversos productos energéticos, entre ellos gasolina premium, gasolina regular, turbosina, combustóleo y otros derivados destinados tanto al consumo interno como a la exportación.

Asimismo, indicó que actualmente algunos de estos productos deben importarse desde Houston, por lo que la construcción de esta infraestructura ayudaría a reducir la dependencia del extranjero.

Finalmente, subrayó que este proyecto no solo representa una ventaja económica, sino que también contribuirá a fortalecer la seguridad y soberanía energética de México, al contar con mayor capacidad de almacenamiento y control sobre los combustibles que se distribuyen en el país.