Tendrá Sheinbaum actividades en cuatro municipios de Tamaulipas

La presidenta Claudia Sheinbaum visitará los municipios de Reynosa, Matamoros, Tampico y Madero durante su gira de trabajo, este fin de semana

Este viernes 14 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presidirá en punto de las 07:30 horas, la Mañanera del Pueblo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional en CDMX.

Posteriormente a las 13:30 horas arribará a la frontera de Tamaulipas en donde presidirá el evento de Vivienda para el Bienestar, en Desarrollo Infonavit Puerta Grande en Reynosa.

Más tarde a las 16:15 horas, se trasladará al municipio de Matamoros, en donde encabezará el evento de Vivienda para el Bienestar en Desarrollo Alamedas de esta frontera.

El próximo sábado 15 de agosto en punto de las 17:00 horas, presidirá la Inauguración del Hospital General del ISSSTE Tampico, Tamaulipas.

Y para concluir su gira de trabajo por territorio tamaulipeco, la presidenta de México se trasladará al sur del estado.

El domingo 16 de agosto, a las10:30 horas, encabezará la Inauguración Hospital General de Ciudad Madero, IMSS Bienestar.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, acompañará a la presidenta de México, al igual que los integrantes de su gabinete.