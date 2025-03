Temor a la inseguridad ahuyenta a turistas de la frontera

La temporada de Spring Break y Cuaresma ha evidenciado una marcada ausencia de paisanos y turistas en la frontera de Tamaulipas, lo que ha generado un impacto negativo en la economía local.

El sector comercial resiente la falta de flujo económico, atribuyendo la disminución de visitantes al temor por la inseguridad y a las condiciones adversas para el tránsito en la región.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Reynosa, Gildardo López, señaló que la actividad comercial ha registrado una caída drástica en las ciudades fronterizas.

"Desde Laredo a Matamoros, el flujo comercial que manejamos en las cámaras de comercio es mediano o bajo, estamos totalmente parados. No te quiero decir que es un 50 o un 60 por ciento, puede ser hasta un 80% la baja en la actividad comercial en ambas fronteras", expresó.

A esta situación se suman las alertas de viaje emitidas por el gobierno de Estados Unidos, que han recomendado a sus ciudadanos evitar Tamaulipas debido a la violencia e inseguridad.

Además, los largos tiempos de espera en los puentes internacionales, provocados por operativos militares y revisiones exhaustivas, han generado tiempos de cruce de hasta seis horas, lo que desmotiva aún más a los viajeros.

"Hay una revisión exhaustiva, muy mala por parte del gobierno federal en los puentes internacionales. Están revisando nada, porque no han encontrado nada. Yo creo que la gente sabe que están ahí las revisiones y que, de cometer algún ilícito, no lo harían en este momento. Entonces están molestando a la gente normal, a quienes realmente usan los puentes", criticó López.

Corrupción y operativos viales ahuyentan a los visitantes

Otro de los factores que desalienta la llegada de turistas y paisanos es la corrupción en operativos viales, particularmente en Reynosa. Comerciantes y visitantes han denunciado la presencia de agentes de tránsito que implementan el operativo grúa, realizando cobros de multas que pueden superar los 4 mil pesos, además de los costos por arrastre del vehículo y otros cargos que los oficiales consideren.

"Aquí hay un problema muy latente. Es un problema grave en nuestra frontera. Un oficial de tránsito no debe andar en las grúas, porque no es un vehículo oficial de tránsito. Las reglas lo marcan, los oficiales deben traer un vehículo oficial y no pueden andar en unidades contratadas, como las grúas. Esto ahuyenta el poquito turismo que tenemos", explicó el representante de Canaco.

El sector comercial advierte que la tradicional temporada de bonanza económica está en peligro, pues los visitantes evitan Reynosa y otras ciudades de la frontera ante el riesgo de ser víctimas de extorsión o abusos.

"No van a cruzar por Reynosa porque le tienen miedo a lo que sucede aquí. Las autoridades municipales, estatales y federales solo ven placas de Texas y ven un botín. Esto ya debe acabarse, las autoridades deben dar una solución", enfatizó López.

Paisanos exigen mayor seguridad

La falta de confianza en las autoridades y la percepción de impunidad han llevado a los paisanos a reconsiderar su viaje a México. Uno de ellos, quien prefirió mantenerse en el anonimato, expresó su preocupación y la necesidad de mayor protección para quienes desean visitar su país de origen.

"No nos conviene, pero nadie habla ni actúa. La presidenta que tenemos es buena gente, pero ¿para qué queremos buena gente? Queremos a alguien como aquel león que nos defendía, así no", comentó.

Mientras los comerciantes y visitantes denuncian la crisis que enfrenta la frontera, las autoridades aún no han tomado medidas concretas para revertir la situación y garantizar seguridad a los turistas y paisanos.

