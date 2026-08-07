Teme por su seguridad ante posible liberación de presunto agresor

Madre de familia reiteró su llamado a las autoridades para que el proceso continúe con las medidas necesarias que garanticen la seguridad de ella y de sus hijos

Ana Laura Ruiz Villarreal aseguró que vive con temor por su seguridad y la de sus hijos ante la posibilidad de que el hombre señalado de agredirlos pueda enfrentar el proceso penal en libertad, luego de que, según denunció, obtuvo un amparo federal. Por ello, pidió a las autoridades judiciales que no permitan su liberación mientras continúan las investigaciones.

La mujer relató que los hechos ocurrieron en mayo pasado, cuando presuntamente fue golpeada y expulsada de su domicilio por quien era su pareja sentimental. Afirmó que sus hijos permanecieron dentro de la vivienda y que fue hasta horas después cuando logró llevarlos a un hospital debido a la gravedad de las lesiones que presentaban.

“Me sacó de la casa a golpes y a mis niños no los dejó salir. Ese día nos encontramos en muy mal estado hasta la noche y luego fuimos por la policía y la policía dijo que ellos no se podían meter. Eso fue como a las 12 de la noche y a la una de la mañana llegamos al hospital; los niños iban agonizando”, narró.

Ana Laura señaló que uno de sus hijos sufrió lesiones tan graves que perdió un ojo, mientras que el otro presentó golpes severos en la cabeza y diversas heridas. Además, aseguró que la violencia no fue un hecho aislado, sino una situación que ella y sus hijos padecieron durante varios años.

“Al niño más chiquito le abrió el ojo completo y le hicieron cirugía en su ojo. El otro estaba con golpes en la cabeza; dijo que lo había aventado por los escalones, que los golpeó con varias cosas, pero anteriormente a eso siempre nos golpeaba con cables”, afirmó.

La madre de familia también denunció que durante su relación vivieron bajo constantes amenazas y que permanecieron privados de la libertad por alrededor de cinco o seis años. Asimismo, expresó su preocupación de que el presunto responsable pueda obtener su libertad mediante recursos legales.

“Él dijo que iba a pagar el dinero que le pidieran para poder salir de acá. Estamos pidiéndole a las autoridades que no lo dejen libre, que no le agarren el dinero, porque siempre nos amenazó y fuimos privados de la libertad durante cinco o seis años que estuvimos ahí”, expresó.

Aunque el presunto agresor permanece detenido, Ana Laura reiteró su llamado a las autoridades para que el proceso continúe con las medidas necesarias que garanticen la seguridad de ella y de sus hijos.