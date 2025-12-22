Telesecundarias celebran 50 años de educación en zonas rurales

Docentes aseguraron que el modelo educativo ha evolucionado y ofrece mayores oportunidades, por lo que garantiza su permanencia en la actualidad

Las telesecundarias en Tamaulipas celebran 50 años de haber llegado a la entidad como un modelo educativo clave para garantizar el acceso a la educación secundaria en comunidades rurales y de difícil acceso.

Este sistema surgió en México a finales de la década de 1960, impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el objetivo de atender a estudiantes que no contaban con secundarias generales o técnicas en sus localidades. En Tamaulipas, comenzó a implementarse durante la década de 1970, principalmente en zonas rurales y ejidales.

Al cumplirse medio siglo de la llegada de este modelo educativo al estado, autoridades del sistema de telesecundarias se reunieron en Reynosa, ciudad que fue pionera en la implementación de este esquema en la entidad.

El supervisor de telesecundarias, Armando Blanco, recordó que fue precisamente en Reynosa donde inició este proyecto educativo en 1975, con un grupo reducido de alumnos, ante la falta de espacios en las secundarias tradicionales.

“Reynosa fue el pionero, aquí nació la telesecundaria en 1975. Comenzamos con un grupo de 48 alumnos y así fue creciendo, sobre todo hacia las comunidades rurales, porque en ese tiempo había nada más tres secundarias generales en Reynosa y muchos alumnos se quedaban fuera. Así nació la telesecundaria, primeramente con plazas municipales de los maestros, que posteriormente, a los seis años, se dieron las primeras plazas el 16 de octubre de 1980”, explicó.

Con el paso del tiempo, el sistema se consolidó y actualmente Tamaulipas cuenta con 30 zonas escolares y un total de 300 telesecundarias distribuidas en todo el estado. En el caso específico de Reynosa, el municipio cuenta con dos zonas escolares, donde operan 16 telesecundarias que atienden a aproximadamente 2 mil 500 alumnos.

En sus inicios, los estudiantes recibían las clases a través de la señal de televisión transmitida por una repetidora rural, lo que marcó una etapa histórica del modelo. Sin embargo, la tecnología ha transformado significativamente la forma de enseñanza.

“Posteriormente fue cambiando, ya con el satélite que hubo, nos donaron las primeras antenas parabólicas y así trabajaron los maestros. Hoy en la actualidad realmente tenemos muchos recursos: tenemos Internet, tenemos televisión, tenemos libros y además un libro interactivo que el alumno puede realizar en Internet; de la parabólica a esto”, señaló Armando Blanco.

Actualmente, los docentes que forman parte del sistema de telesecundarias se capacitan como especialistas para impartir las materias, apoyándose en diversas herramientas tecnológicas y pedagógicas que fortalecen el proceso de aprendizaje.

La maestra de telesecundaria, Marianela Sánchez Poblano, destacó que el modelo ha evolucionado y ofrece mayores oportunidades tanto para los alumnos como para los docentes.

“Hoy en día sí hay maestros frente a grupo, pero también existen demasiadas herramientas, actividades y estrategias que nos ayudan a nosotros los docentes para que el alumno pueda obtener mayores aprendizajes en su proceso de secundaria. Es muy satisfactorio ver todo el trabajo que se ha logrado; en lo personal puedo decir que he llegado a concursos regionales de escoltas y la escuela ha ganado primeros lugares constantemente, entonces estamos muy satisfechos con el trabajo que hemos realizado”, expresó.

Gracias a los resultados obtenidos a lo largo de cinco décadas, el modelo de telesecundaria se mantiene vigente como una opción educativa fundamental para las comunidades alejadas de la mancha urbana.