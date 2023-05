TAMPS y gobierno federal firman convenio para plataformas

El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya y el secretario de la Función Pública Roberto Salcedo Aquino, firmaron un convenio de colaboración para compartir plataformas tecnológicas que sean indispensables para optimizar las tareas de prevención, detección y sanción por faltas administrativas, entre otras acciones.

“En Tamaulipas daremos el mejor uso de las herramientas tecnológicas a las que accedemos y que esto habrá de abonar a que asumamos la perspectiva de la nueva ética pública que nos ha mostrado el presidente Andrés Manuel López Obrador de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, dijo el gobernador tamaulipeco', dijo.