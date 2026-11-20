La alcaldesa porteña dijo que a través de este acuerdo se busca impulsar una agenda conjunta en sectores estratégicos, particularmente en desarrollo económico

La alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, y el alcalde de McAllen, Texas, Javier Villalobos, encabezaron este día la firma del hermanamiento entre ambas ciudades, mediante el cual se fortalecen los vínculos de cooperación, entendimiento y crecimiento mutuo.

En el acto que se efectuó en la Sala de Cabildo, la alcaldesa porteña dijo que a través de este acuerdo se busca impulsar una agenda conjunta en sectores estratégicos, particularmente en desarrollo económico, promoción comercial y turismo, aprovechando las capacidades y fortalezas de ambas ciudades.

“Hoy es un día muy significativo para McAllen y para Tampico. Nos reúne la voluntad de dar un paso trascendental en una relación que ha demostrado que la amistad entre dos ciudades puede convertirse en una verdadera alianza para el desarrollo. Estamos convencidos de que la cooperación entre los gobiernos locales es una de las expresiones más cercanas y efectivas de la diplomacia contemporánea”, expresó.

Villarreal Anaya destacó la importancia de construir sinergias que trasciendan fronteras y permitan transformar esta relación en oportunidades de bienestar para sus habitantes y recordó que la alianza con McAllen comenzó en noviembre de 2024 con la firma del Acuerdo de Amistad, que hoy evoluciona hacia un hermanamiento formal y amplía las oportunidades de colaboración entre ambas ciudades.

“Desde el 2024 hemos construido una relación basada en la confianza, el respeto mutuo y la convicción de que nuestras ciudades tienen mucho que compartir y mucho que aportar una a la otra. Durante este tiempo hemos tenido la oportunidad de estrechar nuestros vínculos a través de encuentros institucionales, intercambios comerciales y actividades culturales”, puntualizó.

Por su parte, Javier Villalobos resaltó que el acuerdo formaliza la amistad y colaboración que ambas ciudades han tenido durante los últimos años, mediante el intercambio de experiencias, cooperación institucional y promoción de oportunidades, subrayando que este acercamiento ha permitido generar vínculos entre sus equipos de trabajo, además de impulsar el crecimiento binacional en favor de sus respectivos habitantes.

“Nuestra amistad ha creado la base para que este nuevo acuerdo de ciudades hermanas genere beneficios para ambas comunidades. Esta firma es solo el inicio de nuestra siguiente fase en esta relación binacional. La importancia de continuar los lazos de amistad y hermandad va más allá de un simple acto ceremonial; representa un legado tangible para continuar trabajando de la mano en beneficio de los residentes de Tampico y McAllen”, expresó.

Este nuevo hermanamiento da continuidad a la estrategia de cooperación impulsada por la administración municipal, que ha establecido acuerdos con Papantla, Veracruz; Xilitla, San Luis Potosí, y General Escobedo, Nuevo León, para fortalecer el intercambio turístico, cultural, económico y de experiencias de gobierno.