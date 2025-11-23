Tampico y Escobedo firman hermanamiento de Cooperación Mutua

Presidentes municipales buscan intercambiar proyectos y metodologías de éxito para aplicarlas en sus respectivas administraciones

Los ayuntamientos de Tampico y Escobedo, Nuevo León, concretaron la firma de hermanamiento para establecer una agenda común de trabajo y cooperación.

Este acuerdo fue pactado en la Sala de Cabildo de la municipalidad tamaulipeca, encabezado por la presidenta municipal, Mónica Ayala Villarreal y el alcalde Andrés Mijes en compañía de sus respectivos secretarios.

En su intervención Mónica Villarreal señaló que dicho acuerdo tiene el objetivo de generar sinergias entre ambas administraciones, para promover el intercambio de experiencias en temas como infraestructura, servicios públicos, turismo, y modernización gubernamental.

"Este hermanamiento entre Tampico y General Escobedo, fortalece la historia, el presente y el futuro de nuestras ciudades. Hoy se unen voluntades, experiencias y visiones para construir una relación de cooperación que nos hará más fuertes” exclamó la edil.

Por su parte, el también presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana en Nuevo León, subrayó que la firma permitirá el compartir proyectos, metodologías y proyectos en el desarrollo de sus municipios.

“Hoy firmamos un convenio que le da nueva vida a esta filosofía; porque aquí estamos firmando mucho más que un documento. Este hermanamiento nos permitirá impulsar inversión y proveniencia entre ambas ciudades, promover rutas turísticas que conecten la costa con el norte industrial, abrir espacios para emprendedores, empresas y cadenas de valor, compartir experiencias exitosas en gobierno, seguridad, innovación y desarrollo humano; y fortalecer culturalmente nuestras ciudades” explicó el presidente municipal de Escobedo.

Con este acuerdo, Tampico amplía u colaboración e intercambio con las ciudades de Papantla, en Veracruz y Xilitla, en San Luis Potosí; además de Mcallen y Houston, en la Unión Americana.