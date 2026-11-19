El Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos se realizará del 26 al 29 de noviembre en Expo Tampico, con entrada gratuita para el público

Tamaulipas será sede del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, una celebración que reunirá la cultura, las tradiciones y la riqueza turística de distintas regiones del país. La actividad se desarrollará del 26 al 29 de noviembre en Expo Tampico y tendrá entrada gratuita para el público.

El evento es organizado en conjunto por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la administración estatal de Américo Villarreal Anaya, con el propósito de ofrecer un espacio de promoción y convivencia alrededor de la identidad mexicana.

Habrá actividades de los 177 Pueblos Mágicos

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, informó que se encuentran en preparación los últimos detalles para recibir a miles de visitantes durante los cuatro días de actividades.

De acuerdo con la información estatal, Expo Tampico dispondrá de tres secciones destinadas a las diferentes propuestas del encuentro. Entre ellas se contempla una exhibición con stands de los 177 Pueblos Mágicos del país.

Quienes asistan podrán conocer parte de la oferta cultural y turística de estas localidades mediante presentaciones artísticas, bailes tradicionales, música en vivo, degustaciones de platillos regionales, conferencias, talleres y una muestra de artesanías.

Invitan a consultar canales oficiales

El secretario de Turismo estatal llamó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de Tamaulipas y de la Secretaría de Turismo, al señalar que son los canales confiables para conocer los detalles del acontecimiento.

También invitó a identificar los logotipos oficiales avalados por las autoridades federales y estatales, como parte de la imagen de esta celebración que tendrá como sede a Tampico.

El Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos se realizará del 26 al 29 de noviembre en Expo Tampico. La entrada será gratuita.