El contexto estatal explica por qué Tampico fue elegido. Al cierre de 2025, Tamaulipas registró 16,679,295 visitantes, cifra récord

Todo está listo para el inicio del Primer Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos Tamaulipas 2026, del que Tampico será sede por primera ocasión en su historia.

Del 26 al 29 de noviembre, el puerto tamaulipeco recibirá a los 177 Pueblos Mágicos de México, en un evento que se medirá no solo por su programa cultural, sino por sus cifras: visitantes, derrama, citas de negocios, pabellones, conferencias y destinos.

Visitantes, derrama y actividades del encuentro en Tampico

La numeralia del encuentro es la siguiente:

177 Pueblos Mágicos participantes, de las 32 entidades federativas del país.

4 días de actividades, del jueves 26 al domingo 29 de noviembre de 2026.

1 primera vez que Tampico es sede del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos.

25 años cumple en 2026 el Programa Pueblos Mágicos, creado en 2001 con Huasca de Ocampo, Hidalgo, como el primer Pueblo Mágico de México.

15,000 visitantes estimados por día , es decir, más de 60,000 personas durante los cuatro días del evento.

, es decir, más de 60,000 personas durante los cuatro días del evento. 70 millones de pesos es la derrama económica máxima estimada , con un rango oficial de entre 60 y 70 millones de pesos para la zona conurbada Tampico-Madero-Altamira.

, con un rango oficial de entre 60 y 70 millones de pesos para la zona conurbada Tampico-Madero-Altamira. 10,000 citas de negocios proyectadas entre Pueblos Mágicos, tour operadores, hoteleros y prestadores de servicios.

200 tour operadores nacionales e internacionales confirmados para concretar acuerdos comerciales.

5 pabellones de exposición: Pueblos Mágicos, Gastronómico, Cultural, Artesanal y Hecho en Tamaulipas.

100 espacios para productores estatales dentro del pabellón Hecho en Tamaulipas.

7 conferencias magistrales programadas, además de foros, talleres de creación artesanal, capacitación y digitalización.

1 inauguración oficial: jueves 26 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Teatro Metropolitano de Tampico, con la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora; el gobernador Américo Villarreal Anaya; la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya; y el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez.

56 Pueblos Mágicos concentran actualmente la mayor cantidad de turistas en el país.

18 Pueblos Mágicos cuentan con patrimonio reconocido por la humanidad.

19 tienen zonas arqueológicas.

8 han recibido distinciones internacionales como parte de los mejores pueblos turísticos del mundo.

2 Pueblos Mágicos tiene actualmente Tamaulipas: Mier y Tula.

2007 es el año en que Mier obtuvo la denominación, el 5 de diciembre.

2011 es el año en que Tula obtuvo la denominación, el 20 de octubre, como el Pueblo Mágico número 44 de México.

3 nuevos Pueblos Mágicos busca Tamaulipas: Gómez Farías, Hidalgo y González, con lo que pasaría de 2 a 5. En el proceso también se mencionan Jaumave, El Mante, Llera de Canales y Palmillas.

2,000 personas portando la cuera tamaulipeca buscarán establecer un nuevo Récord Guinness el sábado 28 de noviembre en Tula, con el evento “Encuérate en Tula”.

Las cifras del turismo en Tamaulipas

El contexto estatal explica por qué Tampico fue elegido. Al cierre de 2025, Tamaulipas registró 16,679,295 visitantes, cifra récord, con un crecimiento de 17.5% frente a 2024, y una derrama superior a 15,334 millones de pesos.

En Semana Santa 2026 llegaron 2,141,272 visitantes en 10 días, 14.16% más que el año anterior, con una derrama superior a 2,150 millones de pesos y ocupación hotelera de 100% en Ciudad Madero, La Pesca, Tula y Gómez Farías, y de 96% en Tampico.

En verano 2026, el estado cerró con más de 5,040,000 visitantes, un crecimiento de 20.34% frente a los 4.1 millones de 2025, y una derrama superior a 4,693 millones de pesos. Ciudad Madero concentró cerca de 2,000,000 de visitantes y Tampico más de 961,000.

Con esos números, Tampico no solo abre sus puertas a los Pueblos Mágicos, abre sus cuentas: 177 destinos, 60 mil visitantes, 70 millones de pesos y 10 mil negocios en cuatro días.