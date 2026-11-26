Del 26 al 29 de noviembre, Tamaulipas será sede del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, con actividades culturales, gastronómicas y turísticas

Tamaulipas se encuentra listo para recibir a representantes de los 177 Pueblos Mágicos de México durante el Encuentro Nacional que se realizará del 26 al 29 de noviembre en Tampico, con una agenda que contempla actividades culturales, gastronomía, medicina tradicional, artesanías y encuentros de negocios.

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, y la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, presentaron el programa de esta celebración que tendrá como sede principal Expo Tampico y reunirá a visitantes, prestadores de servicios turísticos y representantes de distintas entidades del país.

Hernández Rodríguez destacó que la entidad cuenta con infraestructura, conectividad y servicios para recibir a los asistentes, además de agradecer al gobernador Américo Villarreal Anaya por impulsar que Tamaulipas sea anfitrión de este encuentro nacional.

Presentarán actividades culturales y gastronómicas

Durante los cuatro días se desarrollarán actividades relacionadas con el folclor, la cocina tradicional, las artesanías y la medicina tradicional, así como conferencias, paneles y espacios de intercambio para fortalecer la actividad turística.

El jueves 26 de noviembre se contempla una conferencia magistral a las 13:30 horas, impartida por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora.

Para el viernes 27 se tiene prevista la apertura del área gastronómica, la realización de citas de negocios y un panel dedicado a la cocina tradicional mexicana, además de exposiciones sobre casos de éxito en turismo y destinos funcionales e incluyentes.

La agenda también incluirá actividades para mostrar la riqueza cultural de las comunidades participantes y promover sus productos y experiencias ante visitantes y compradores.

Tula buscará un Récord Guinness con la cuera tamaulipeca

Uno de los momentos destacados del encuentro se realizará el sábado 28 de noviembre en el Pueblo Mágico de Tula, donde se llevará a cabo el intento de Récord Guinness con la mayor concentración de personas portando simultáneamente la tradicional cuera tamaulipeca.

La actividad, denominada "Encuérate en Tula", estará acompañada de una pasarela de cueras, husonguera y una callejoneada, entre otras actividades dirigidas a promover este símbolo de la identidad del estado.

Tampico ofrecerá recorridos y actividades alternas

Por su parte, Mónica Villarreal Anaya señaló que los visitantes podrán conocer 72 puntos de interés del Centro Histórico de Tampico, además de recorrer las 11 rutas turísticas que ya existen en el municipio.

También se desarrollará un programa alterno en espacios públicos, con presentaciones de saxofón, huapangos, participación de la Banda Municipal y la Orquesta Sinfónica, así como bailes populares.