Tampico prepara jazz, Xantolo y encuentro de Pueblos Mágicos

Por: Nora Castro 06 Octubre 2026, 23:54 Compartir

Del 21 al 25 de octubre, la ciudad albergará la segunda edición del Festival Internacional de Jazz Tampico 2026, con la participación de artistas nacionales

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El último trimestre de 2026 en Tampico cierra con una intensa agenda turística y cultural encabezada por la Dirección de Turismo municipal a cargo de Karime Cámara Chahín, destacando grandes eventos musicales, tradiciones de la Huasteca y el impulso al turismo de reuniones. Festival Internacional de Jazz tendrá programación gratuita Del 21 al 25 de octubre, la ciudad albergará la segunda edición del Festival Internacional de Jazz Tampico 2026, con la participación de artistas nacionales e internacionales y una programación gratuita. Durante noviembre, las tradiciones de la Huasteca tendrán presencia con las celebraciones de Xantolo, fortaleciendo la identidad cultural de la región. Tampico recibirá el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos La agenda culminará del 26 al 29 de noviembre con el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, que reunirá en Tampico a representantes de los 177 Pueblos Mágicos de México. Además de compradores nacionales e internacionales, prestadores de servicios, artesanos y representantes del sector turístico.