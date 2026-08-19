Tampico intensificará prevención y combate contra el dengue

El funcionario destacó que todos los martes se realiza una reunión de coordinación en el Distrito de Salud para el Bienestar no. 2

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El Ayuntamiento de Tampico reforzará las acciones de prevención y combate al dengue durante la Segunda Jornada Nacional de la Lucha contra el Dengue, que se llevará a cabo del 24 al 28 de agosto, mediante trabajos coordinados con la Secretaría de Salud y el Distrito de Salud para el Bienestar.

Realizarán labores en diferentes sectores

Alejandro Rubio de la Portilla, secretario de Bienestar Social del Ayuntamiento de Tampico, informó que el municipio mantiene una coordinación permanente con las autoridades sanitarias para realizar acciones de abatización, fumigación y descacharrización en diferentes sectores de la ciudad.

Explicó que diariamente se atienden los puntos que son indicados por la Secretaría de Salud, con brigadas que recorren las colonias para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

Autoridades revisan semanalmente las zonas de atención

El funcionario destacó que todos los martes se realiza una reunión de coordinación en el Distrito de Salud para el Bienestar no. 2, donde se revisan las zonas que requieren atención y se establecen las acciones que se desarrollarán durante la semana.

Como parte de estos trabajos, recientemente se realizaron acciones de abatización y descacharrización en la colonia Morelos, además de labores de fumigación en distintos sectores del municipio.