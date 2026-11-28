Más de mil 500 participantes de todo el país se reúnen en Tampico para promover 400 experiencias turísticas comunitarias

Con la participación de representantes turísticos de todo el país, Tampico se convirtió en sede del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios 2026, inaugurado por la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

La ceremonia se realizó el jueves 26 de noviembre en el Espacio Cultural Metropolitano, donde se dieron cita autoridades de los tres órdenes de gobierno, representantes de los 177 Pueblos Mágicos de las 32 entidades federativas y prestadores de servicios turísticos.

Durante la apertura se destacó que el encuentro congrega a más de mil 500 participantes y ofrece una plataforma para promover más de 400 experiencias comunitarias que buscan posicionarse dentro del mercado turístico nacional.

Destacan crecimiento turístico de Tamaulipas

En su intervención, Josefina Rodríguez reconoció las acciones emprendidas por Tamaulipas para ampliar su oferta turística y generar nuevas alternativas para los visitantes.

La funcionaria señaló que la entidad registra un crecimiento superior al cinco por ciento en la llegada de turistas, además de avances en conectividad y diversificación de segmentos turísticos.

También calificó al estado como una oportunidad para descubrir nuevos destinos y reconoció el esfuerzo de su administración para desarrollar productos y experiencias que fortalezcan su presencia en el sector.

Por otro lado, resaltó que esta edición incorpora criterios de sustentabilidad, al utilizar materiales de cartón reciclable en los espacios de exhibición de las entidades participantes, los cuales podrán reutilizarse posteriormente como módulos de información turística.

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal Anaya atribuyó el crecimiento del turismo en Tamaulipas al trabajo coordinado con el Gobierno federal y al respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario sostuvo que la entidad ha logrado fortalecer su presencia en el panorama turístico nacional mediante la promoción de su diversidad natural, cultural y gastronómica.

Asimismo, aseguró que durante los últimos cuatro años la llegada de visitantes ha establecido nuevos récords, resultado de las estrategias para impulsar distintas modalidades de turismo, entre ellas el cultural, gastronómico, deportivo, cinegético, de reuniones y médico.

Encuentro contempla cuatro días de actividades

La programación contempla cuatro días de actividades, conferencias magistrales, encuentros comerciales y espacios de promoción para los destinos participantes. Además, se instalaron cinco pabellones dedicados a Pueblos Mágicos, gastronomía, cultura, artesanías, así como productos y experiencias de Tamaulipas y Tampico.

Los organizadores prevén recibir hasta 15 mil visitantes diarios, quienes podrán recorrer los distintos espacios de exhibición y conocer la oferta turística de las 32 entidades del país.

Las actividades se distribuyen en ocho sedes conectadas alrededor de la Laguna del Carpintero: Teatro Metropolitano, Jardín de las Artes, Expo Tampico, Velaria, Recinto Ferial, Unidad Deportiva, Laguna del Carpintero y Parque Metropolitano.

En conjunto, estos espacios integran un distrito de exposiciones con más de nueve mil metros cuadrados destinados a actividades culturales, comerciales, gastronómicas y de promoción turística.

Celebran 25 años de los Pueblos Mágicos

En el marco del 25 aniversario del programa Pueblos Mágicos, Josefina Rodríguez y Américo Villarreal encabezaron la develación de una placa conmemorativa. Durante el acto también se entregó un reconocimiento al gobernador tamaulipeco.

La secretaria de Turismo federal destacó que este tipo de encuentros permiten vincular a las comunidades, facilitar la comercialización de sus productos y experiencias, además de generar oportunidades de capacitación para quienes participan en la actividad turística.

Al dar la bienvenida a los asistentes, la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, consideró que la reunión representa una oportunidad para mostrar la historia, cultura y hospitalidad de la región, así como promover a los Pueblos Mágicos tamaulipecos de Tula y Mier.